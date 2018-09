Anthony Bourdain sorozata posztumusz nyert két kreatív Emmy-díjat

Posztumusz nyert vasárnap két kreatív Emmy-díjat a júniusban elhunyt Anthony Bourdain Nem séfnek való vidék című, a világ konyhaművészetével foglalkozó utazós sorozata.



A hétvégén rendezték meg Los Angelesben a televíziós Oscarnak nevezett Emmy-díjak szeptember 17-i átadását megelőzően a kreatív, technikai Emmy-díjátadót.



A díjazottak között volt az Anthony Bourdain: Nem séfnek való vidék című CNN-produkció, amely a nem fikciós programok mezőnyében a legjobb forgatókönyv és a legjobb információs sorozat vagy special kategória díját kapta.



A 61 éves Bourdain júniusban követett el öngyilkosságot. Műsora 2013-tól négy éven át folyamatosan Emmyt nyert.



Az újabb díjakat a tévés nevében egy kollégája vette át, aki Bourdainre emlékezve kiemelte, hogy az írásai "rendkívül intelligensek és igazak" voltak.



Bourdain volt a forgatókönyvírója, a műsorvezetője és executive producere is a sorozatnak, amelyet a vágásáért is díjaztak a hétvégi Emmy-díjátadón. A széria online kiadása, az Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown a nem fikciós vagy valóságsorozatok legjobb rövid kiadása díjat is megkapta.



A kreatív Emmy-díjak nyertesei között volt az NBC televízió Jesus Christ Superstar című élő adása. A musical zeneszerzője, Andrew Lloyd Webber és dalszövegírója, Tim Rice is Emmy-díjas lett. John Legend, aki a musical sztárja volt, ezúttal koproducerként kapott díjat. A három művész ezzel bejutott a szűk körű elit klubba, amelynek tagjai az Emmyt, a Grammyt, az Oscart és a Tony-díjat (EGOT) is elnyerték már. Korábban ez mások mellett Audrey Hepburnnek, Mel Brooksnak és Whoopi Goldbergnek sikerült.



A díjátadón Brett Morgen Jane Godall főemlőskutatóról készült National Geographic-dokumentumfilmje, a Jane is több díjat kapott. Díjazott lett Ellen Kuras, a film operatőre és posztumusz Godall férje, Hugo van Lawick, aki a hatvanas években forgatott feleségével. A dokumentumfilm ugyanis a Lawick készítette archív felvételeket is felhasználta Kuras napjainkban forgatott anyaga mellett.



Kuras a The Hollywood Reporter beszámolója szerint a díját megköszönve tisztelgett a 17 éve elhunyt Hugo van Lawick vadvilágot megörökítő pályafutása előtt. Az operatőr arról is beszélt, hogy szakmájában még mindig nagyon kevés a nő, de úgy látja, ez az utóbbi években változóban van.