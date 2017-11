Antal Nimród: A Viszkis nem ítélkezik senki felett

A Viszkis egyetlen oldal mellett sem tűzi ki a zászlót, nem ítélkezik sem Ambrus Attila, sem a rendszerváltás utáni Magyarország viszonyai felett - mondta az MTI-nek Antal Nimród rendező, akinek szerdától látható a mozikban az 1990-es évek leghíresebb magyarországi rablójáról készült akciófilmje."A Viszkis rabló története a Kontroll óta foglalkoztatott. Már akkor szívesen leforgattam volna, mert a Kontrollhoz hasonlóan nagyon tág műfaji keretek közé illeszthető a története. Egyszerre izgalmas krimi, emberi dráma, látványos akciófilm, és romantika sem hiányzik belőle" - fogalmazott a rendező, aki szerint ettől a sokszínűségtől szerencsére nem kellett lemondaniuk a film megvalósításakor sem."A történet többrétegűsége, a főszereplő élete, ami tele van döntésekkel, hibákkal, következményekkel, rengeteg lehetőséget teremtett nekem, hogy valami igazán izgalmas és érdekes filmet készíthessek a csapatommal. Ugyanakkor nagyon felszabadítóan hatott rám a forgatókönyv írása közben, hogy a megtörtént eseményekbe fikciós elemeket is belevihettem" - tette hozzá Antal Nimród.Elárulta azt is: az 1993 és 1999 között csaknem harminc fegyveres rablást elkövető, Viszkis néven elhíresült Ambrus Attilával a forgatás előtt két évvel találkozott először egy budapesti vásáron, ahol a börtönből tíz év után 2012-ben szabadult férfi a kerámiáit árulta."Már akkor mondtam neki, hogy szeretnék filmet csinálni az élettörténetéből" - idézte fel.Ambrus Attila később részletesen beavatta a rendezőt az életébe, mesélt gyermekkoráról, a javítóintézetben és a román hadseregben sorkatonaként eltöltött időszakról, Magyarországra szökéséről, és arról, miként sodródott a bűnözés felé. Ebből az anyagból született meg a film forgatókönyve, amelyet Ambrus Attila is olvasott.

"Elfogadta, hogy ez nem egy dokumentarista stílusú alkotás, hanem egy szórakoztató akciófilm lesz, ami sokat merít az életéből, de fikciós szálakkal is kiegészül" - mondta Antal Nimród.A stáb számított Ambrus Attila véleményére, meglátásaira, javaslataira, aki a címszereplőt alakító Szalay Bencének is adott tanácsokat. Sőt, az egykori bűnöző egy rövid szerepet is kapott a filmben."Az első perctől kezdve az volt a cél, hogy olyan szórakoztató, pörgős, akciódús filmet készítsünk, ami a lehető legszélesebb közönségnek szól" - hangsúlyozta Antal Nimród.A rendező a 2003-as Kontroll után az Egyesült Államokban dolgozott, rendezései között van A szállítmány (2009), a Ragadozók (2010) és a Metallica Through the Never (2013) című zenés film is.Kiemelte: mint minden műfajnak, az akciófilmeknek is vannak szabályai, amiket érdemes betartani. Ezek elsősorban technikai jellegű dolgok, mint például az, hogy hová kell tenni a kamerát egy autósüldözés felvételekor, vagy a vágáskor miként feszíthető pattanásig az izgalom egy bankrablási jelenetben. Mindebben sokat segítettek a hollywoodi tapasztalatai, a legnagyobb feladat azonban nem az akciójelenetek leforgatása volt."A Viszkisben az volt az igazán nagy kihívás, hogy sok színésszel, számos helyszínen forgatva, a humort, az akciót, a romantikát és az emberi drámákat ügyesen adagolva kellett egy, a fikciót és a valós eseményeket vegyítő élettörténetet elmesélnem. A megfelelő egyensúly megtalálása volt ebben a nagy feladat, ami az első perctől az utolsóig nagyon inspirálóan hatott rám" - mondta.Vallott arról is: mivel saját forgatókönyvből dolgozott, ugyanazt az alkotói szabadságot élte meg ismét, mint a Kontroll készítése közben. Antal Nimród szerint A Viszkis nem próbál ítélkezni sem Ambrus Attila, sem a rendszerváltás utáni Magyarország visszásságai felett."Egy ember életútját mutatjuk be, aki történetesen bűnöző a maga jó és rossz oldalával, hibáival és azok következményeivel együtt. Épp ezért a filmben egyik oldal mellé sem tűztük ki a zászlót. A döntést a közönségre bízzuk, hogy a látottak alapján ítélje meg Ambrust, az őt övező médiahajcihőt vagy a korszakra jellemző hazai viszonyokat" - fűzte hozzá a rendező, aki úgy látja: A Viszkis nem igazán rokonítható sem az olyan akciótörténetekkel, mint a Szemtől szemben, vagy az olyan gengsztermozikkal, mint a Bonnie és Clyde."Én úgy látom, hogy ez a filmem sokkal komplexebbek annál, mintsem hogy be lehetne egyetlen kategóriába is sorolni" - hangsúlyozta.A film főszerepeiben Szalay Bence mellett Móga Piroska, Klem Viktor, Schneider Zoltán és Gazsó György látható. Az operatőr Szatmári Péter volt, a producer Hutlassa Tamás, a vágó Kovács Zoltán. A zenét Yonderboi szerezte. A Viszkist 1,1 milliárd forinttal támogatta a Filmalap."Most még korai lenne arról beszélnem, hogy mi lesz a következő filmem" - mondta Antal Nimród, de annyit elárult, hogy több filmtervvel is foglalkozik, köztük egy saját maga által írt forgatókönyvvel, valamint stúdióktól, tévéktől érkező felkérésekkel is. Hangsúlyozta azt: a jövőben továbbra is szeretne Magyarországon és Hollywoodban egyaránt dolgozni."Igazából az a legfontosabb, hogy dolgozhassak, alkothassak, mert akkor érzem igazán elememben magam. Most viszont elsősorban annak drukkolok, hogy A Viszkist szeresse a magyar közönség" - fogalmazott a rendező.