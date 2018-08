Annyian zaklatták Ruby Rose-t a leszbikus Batwoman miatt, hogy törölte magát a Twitterről

2018. augusztus 6-án készült kép Ruby Rose ausztrál színésznőről egy Los Angeles-i filmbemutatón.

Fotó: MTI/EPA/Nina Prommer

Ruby Rose ausztrál színésznő fogja játszani Batwomant az amerikai The CW Network új sorozatában, az első olyan szériában, amelyet egy nyíltan leszbikus szuperhősnek szentelnek.Batwoman a televíziótársaság másik három DC Comics-sorozata, A zöld íjász, a Flash - A Villám és a Supergirl epizódjainak decemberi összetalálkozásakor fog debütálni.Az önálló Denevérnő-széria a 2019-2020-as szezonban érkezik a képernyőre.Batwoman, valódi nevén Kate Kane magasan képzett utcai harcos, elkötelezett a társadalmi igazságosság mellett és nem fél kimondani a véleményét.A karakter szexualitását 2006-ban változtatták meg, hogy nyitottabbá és toleránsabbá tegyék a DC világát.Rose azt írta az Instagramon, hogy "megtiszteltetésnek" érzi a szerepet. Mint mondta, fiatal, homoszexuális személyként soha sem érezte magát képviselve a televízióban.Ruby Rose később az őt ért zaklatások miatt törölte profilját a Twitterről és az Instagramon lekapcsolta a kommentelés opcióját.Az ausztrál színésznő a Netflixen futó Orange is the New Black című sorozat harmadik évadával vált ismertté.