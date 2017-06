Rekordszámú, 56 tévésorozatot forgattak a 2016-17-es szezonban New Yorkban, megdöntve az előző szezon rekordját - jelentette be kedden Bill de Blasio, a metropolisz polgármestere.Az idei forgatási szezon május 31-én fejeződött be. Az előző szezonban 52 sorozatot forgattak a városban, és az új rekorddal immár hét egymást követő évadban nőtt a New York-i sorozatok száma. A szériák mellett a 2016-17-es évadban 17 pilot (bevezető) epizódot is New Yorkban vettek fel, ami 14 százalékkal több az előző időszakhoz viszonyítva.

A televíziózás új aranykorát éljük. Az ágazat jelentősen fejlődik, nemcsak újabb nézőrétegeket ér el, de új platformok felé is terjeszkedik. A városunk pedig kitűnő munkát végez abban, hogy elősegítse ezt a növekedést

- idézte de Blasiót a helyi sajtó.Annyi sorozat készül már New Yorkban, hogy kiszorítja a játékfilmeket a városból. Egy közelmúltban született tanulmány szerint New York a hatodik helyen áll a kasszasikerek forgatási helyszínei között, miközben az összesített produkciós listán a második.A tévésorozatok egyenként 150-200 embernek nyújtanak munkát, és számos kis üzleti vállalkozás profitál belőlük. A New York-i filmipar majdnem kilencmilliárd dollárral (2464 ezer milliárd forint) járul hozzá a város bevételeihez és 130 ezer teljes munkaidős állást biztosít a polgármesteri hivatal adatai szerint.