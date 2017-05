Anne Hathaway romantikus komédián dolgozik

Hathaway ötletéből a forgatókönyvet Abby Kohn és Marc Silverstein írja, a rendezőt még nem szerződtették. A színésznő producerként is dolgozik majd a vígjátékon Adam Shulman és Jonathan Rice társaságában.



Az STXfilms kifejezetten olyan filmeket gyárt, amelyeket női rendezők, forgatókönyvírók, producerek jegyeznek. Náluk készült a Rossz anyák, amely tavaly 184 millió dolláros jegyeladással lett kasszasiker világszerte. Karácsonyra bemutatják a folytatást is.



A stúdió közleményében kifejtette, hogy jó ideje szeretnének egy filmet Anne Hathawayjel, így amikor megkereste őket, azonnal lecsaptak a lehetőségre. A romantikus sztoriban fontos szerepet játszik a modern technika, a kommunikáció új formái, amelyek rengeteg mulatságos helyzethez vezetnek. "Anne ezt a témát akarja kiaknázni vicces, aktuális és nagyon váratlan megoldásokkal" - idézte Adam Fogelsont, a stúdió vezetőjét a deadline.com.



Az Oscar-díjas Hathaway legutóbb az Alice Tükörországban és a Colossal című filmekben szerepelt a filmvásznon. Jövőre mutatják be az Oceanís Eight című filmjét.