Anna-bál: tradíció és újszerűség az idei ételkínálatban

Forrás: annabal.hu

Tóth József, aki 2012 óta készíti az Anna-bál ételkínálatát, elmondta, hogy a július 29-i bálra 500 adag menüt készítenek el, melyet 7 helyszínen tálal majd fel mintegy 70 felszolgáló. Az ételek elkészítése 3-4 napot vesz igénybe, a hideg előételeket már a rendezvényt megelőző szerdán összeállítják. Modern konyhatechnológiai eljárásokat követnek, megjelenésben, színben újszerű a tálalás, és alkalmazkodik a felszolgáláshoz használt kék színű herendi porcelántányérok mintájához - emelte ki Tóth József, hozzátéve, hogy szezonális alapanyagokat használnak az ételekhez, miközben hűek maradnak a hagyományos konyhához.A menüsorban olyan hungarikumok is feltűnnek, mint a libamáj és a mangalica, de 80 kilogramm szarvashúst is felhasználnak az ételekhez. A menüsor kiválasztása csapatmunka volt, melyet Tóth József mellett Pető Csaba sous chef irányított.

Az előétel libamáj au torchon lesz marinált őszibarackkal, rózsaborsos pisztáciamorzsával és sós karamellel, valamint zöldalmás-bodzás mangalica-rilette savanyított kelvirágrózsákkal és házi bagettel. Ezután szürkemarha-erőlevest kínálnak zöldfűszeres roláddal, idényzöldségekkel. A főétel szarvasbélszín lesz kardamomos céklával, aszalt paradicsommal, csicseriborsóval és kakukkfüves jus-vel, valamint kacsamell citrusos répákkal és petrezselyemolajos burgonyahabbal. Végül roppanós Eszterházy-desszertet szolgálnak fel citrusos ganache krémmel. Az éjféli büfé kínálatában kézműves sajt, grillezett pulykamellcsíkok és borjúcsülök szerepel - mondta Tóth József.Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Szentgyörgyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a házigazda leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanújával. Az Anna-naphoz legközelebb eső szombaton rendezett balatonfüredi bálok, ahol a bálkirálynőt 1862 óta aranyalmával is jutalmazzák, hamar országos hírűvé lettek, a nemzeti öntudat zsinóros dolmányokban, gyöngyös pártákban is kifejezésre jutott. Az egykoron neves személyiségeket - Széchenyi Istvánt, Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt, Jókai Mórt és Blaha Lujzát is - vonzó mulatságok fénye a két világháború között kissé megkopott, reneszánszuk 1954-ben kezdődött. A színhely előbb a Balaton étterem volt, 1957-től pedig a felújított egykori Kúrszalon, a mai Anna Grand Hotel.