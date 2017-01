Anhalt túszul ejtette Gábor Zsazsa hamvait

Bár már egy hónapja elhunyt, mégsem pihenhet nyugodtan Gábor Zsazsa.A jelentős vagyonnal rendelkező magyar származású színésznő örökségének elosztása sem könnyű eset, ám az, ami földi maradványaival, vagyis hamvaival történik, már környezetében is komoly felháborodást kelt - írja a borsonline.hu . Özvegye, Frédéric von Anhalt herceg, úgy tűnik, sem Zsazsa, sem a hozzátartozók kéréseit nem hajlandó teljesíteni. A herceget kegyeletsértéssel és azzal vádolják, „túszul ejtette" Zsazsa hamvait.Edward Lozzi, a színésznő egykori sajtósa szerint a hamvakat december 30-án, közvetlenül a templomi szertartás után el kellett volna temetni a West Wood Memorial Park temetőben, már csak azért is, mert parcellája is készen állt, testvére és lánya is ott nyugszanak. Ám a hamvak soha nem érkeztek meg a temetőbe. Lozzi szerint Anhalt bosszút akar állni rajta és Gábor Zsazsa azon ismert barátain, akik nem jelentek meg a herceg által rendezett temetésen.Anhalt szerint viszont senkinek semmi köze ahhoz, hol tartja, illetve hova helyezi majd el a hamvakat. – Ez az én feleségem urnája, és azt teszek vele, amit akarok. Megtartottuk a templomi szertartást, majd hazavittem az urnát, ami normális dolog. A kandallópárkányon áll – mondta a férfi a People magazinnak.Anhalt a szertartás után egy kutyahordozó táskában vitte haza az urnát. A herceg egyébként még azt is elmondta, Lozzi sosem volt a felesége sajtósa, nem is ismeri, és fogalma sincs, honnan és miért került elő.