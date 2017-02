Angela Lansbury is szerepel a Mary Poppins folytatásában

Angela Lansbury játssza majd a léggömbös nénit a Mary Poppins visszatér című Disney-filmben - számolt be a brit The Independent online kiadása.



A 91 éves Golden Globe-díjas és Oscar-életműdíjas színésznő, akit több televíziós sorozatból (Gyilkos sorok, Különleges ügyosztály) is ismerhetnek a nézők, legutóbb a Mr. Popper pingvinjei és a Driving Miss Daisy című filmekben jelent meg a filmvásznon.



A 2018 karácsonyán mozikba kerülő mesefilm szereposztásáról korábban már kiderült, hogy a csodálatos nevelőnőt Emily Blunt alakítja, Lin-Manuel Miranda a lámpagyújtogató szerepét kapta, a 91 éves Dick van Dyke pedig, aki ötven éve az eredeti Mary Poppins-filmben is feltűnt, szintén játszik egy kisebb epizódban. A további szereplők között van még Ben Wishaw, Emily Mortimer és Colin Firth is.



A Mary Poppins című zenés filmet Julie Andrews főszereplésével 1964-ben mutatták be. A Disney évek óta dolgozik a folytatáson. A filmet Rob Marshall rendezi P. L. Travers regényei nyomán.



A musical forgatókönyvét David Magee írta. A film zenéjét Marc Shaiman komponálja, az eredeti betétdalokat szintén Shaiman szerzi, a dalszövegíró Scott Wittmannel.



A Mary Poppins visszatér az 1930-as évek gazdasági válságának idején játszódik Londonban. Jane (Mortimer) és Michael Banks (Wishaw) már felnőttek, és egy családi tragédia után Michael három gyerekével együtt felkeresi egykori nevelőnőjüket, Mary Poppinst.