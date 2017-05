Andy Vajna sokat köszönhet a cannes-i filmfesztiválnak

Sokat köszönhet a cannes-i fesztiválnak Andy Vajna, ahol az 1970-es években járt először s ahova azóta minden évben ellátogat - írta honlapján a filmügyi kormánybiztos a seregszemle 70. évfordulója alkalmából.

A 70-es évek elején jártam először a cannes-i filmfesztiválon, azóta egyszer sem hagytam ki. Cannes-nak sokat köszönhetek, itt ismertem meg Mario Kassart, akivel elindítottuk közös filmes vállalkozásunkat, a Carolcót

- emlékezett vissza Andy Vajna, aki akkoriban Hong Kongban élt és a Panasia Films Limited nevű vállalkozása beindításával foglalkozott. Cannes-ba azért utazott, hogy filmforgalmazási jogokat vásároljon az ázsiai piacra.

Teljesen felkészületlen voltam, senkit nem ismertem, még szállást sem foglaltam. A véletlennek köszönhető, hogy a repülőn találkoztam Irvin Shapiro amerikai producerrel, filmforgalmazóval, akinek volt egy plusz szobafoglalása, amit felajánlott nekem, így végül a Carlton Hotelben tudtam megszállni, ami a legjobb helynek számított

- mondta a producer.Shapiro mutatta be Vajnát több külföldi filmforgalmazónak, és később így ismerte meg későbbi partnerét, Mario Kassart is, akivel eleinte filmjogok megvásárlásában dolgozott együtt, majd 1976-ban együtt alapították meg a Carolcót és közösen több sikeres filmet is, köztük a Rambo és a Zenedoboz című alkotást készítették.Az utóbbi években Andy Vajna kormánybiztosként elsősorban a magyar filmek külföldi értékesítésével foglalkozik a cannes-i fesztiválon, ahol idén kiemelkedő a magyar részvétel: a közép-európai országok közül Magyarország vezeti a listát a meghívott filmek számát tekintve: három magyar alkotás és egy magyar részvételű koprodukció szerepel a hivatalos válogatásában.