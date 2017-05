Amikor Tim Curry pszichopatát játszik - híres színészek a Gyilkos elmékben

Jennifer Love Hewitt

A Gyilkos elmék című krimisorozat már több mint egy évtizede hozza el hétről hétre a leghátborzongatóbb sorozatgyilkosok történeteit. Idén tavasszal, kedd este 21 órától Magyarországon eddig soha nem látott részeket izgulhatnak végig a nézők az AXN-en. A sorozat híres arról, hogy számos hollywoodi színész is feltűnik a képernyőn egy-egy epizód erejéig a főszereplőkön kívül, hiszen az esetek középpontjában sosem a bűntett áll, hanem inkább a bűnözők, ezzel is megkülönböztetve magát a többi bűnügyi-krimi sorozattól.a Szellemekkel suttogó és az Ügyféllista című sorozatokban már bizonyította tehetségét. A Gyilkos elmékben 2014-ben és 2015-ben tűnt fel, és a 10. évad állandó szereplője volt, mint Kate Callahan, volt FBI ügynök.

Josh Stewart

számos bűnügyi sorozatban feltűnt már korábban, de azt talán kevesen tudják, hogy a Dawson és a haverokban is szerepelt. A Gyilkos elmékben tizenhárom epizód erejéig alakította Jennifer "JJ" Jareau barátját, később férjét, William LaMontagne Jr.-t.

James Van Der Beek

, aki szintén a Dawson és a haverok egykori sztárja volt is feltűnt a sorozatban, mint a skizofréniás Tobias Hankel. ,,A később Tobias agyában létező "apa-fia páros" elrabolta Spencer Reidet is, akit az "apa" megvert, a fájdalom csillapítására a "fiú" pedig módszeresen bedrogozott. Itt kezdődött Spencer drogos szála is."

Tim Curry

is feltűnik egy epizód erejéig a sorozatban, mint egy lecsúszott pszichopata, akinek 26 évig sikerült észrevétlen maradnia, de Jason Gideon csapata elől még ő sem tudott elbújni.