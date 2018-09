Amerikai stúdió csapott le a RUBEN BRANDT-ra

A Filmalap nemzetközi értékesítési részlege – a HNFF World Sales – a Ruben Brandt, a gyűjtő című új magyar film észak-amerikai és latin-amerikai forgalmazási jogait a Sony Pictures Classics (SPC) amerikai forgalmazónak értékesítette. Az eladásnak köszönhetően most már biztos, hogy az amerikai nézők is láthatják a Filmalap támogatással készült egész estés animációs akció-thrillert.



A vezető amerikai forgalmazó a legnevesebb rendezők filmjeit juttatja el az amerikai nézőkhöz, köztük Woody Allen, Robert Altman, Jacques Audiard, Francis Ford Coppola, Asghar Farhadi, Michael Haneke, Richard Linklater, Zhang Yimou, Wim Wenders, Paul Verhoeven, Wong Kar Wai alkotásait.



Az Oscar- és Golden Globe díjakért folyó verseny élvonalbeli játékosaként számon tartott SPC forgalmazta a Saul fiát, és hamarosan a Napszállta című filmet is ők mutatják be Amerikában.



Milorad Krstic egyedi látványvilágú akció-thrillerében, a Ruben Brandt, a gyűjtő-ben a köznapi és fantázia szülte formák keverednek, ahol mindvégig extravagáns alakok, futurisztikus és vintage elemekből épülő dizájn, autósüldözés, humor és izgalom keveredik. A Ruben Brandt, a gyűjtő világpremierje nyáron volt a locarnói filmfesztiválon, a magyar alkotásról világszerte lelkes kritikák jelentek meg.



„Óriási eredmény, hogy a Filmalap nemzetközi értékesítési részlege Androsovits Klaudia vezetésével a Sony Pictures Classics-nak közvetlenül értékesítette a Ruben Brandt, a gyűjtő című magyar filmet.



A külföldi értékesítés volumene éves szinten 250 millió forint körül van. Kiemelkedő siker volt a Liza, a rókatündér, az 1945, a Tiszta szívvel és A Viszkis című film is, melyeket több mint 30 ország helyi forgalmazója vásárolt meg a közelmúltban." – nyilatkozta Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója.



2011-ben a Filmalap újítása volt az értékesítési részleg, a HNFF World Sales felállítása, mely elsősroban a szervezet által támogatott egészestés mozifilmeket képviseli és árulja, önálló standdal van jelen a legfontosabb nemzetközi filmvásárokon Berlinben, Hongkongban, Cannes-ban és Los Angeles-ben.



A Filmalap támogatással készült Ruben Brandt, a gyűjtő című Milorad Krstic-film november 15-én kerül a magyar mozikba a Mozinet forgalmazásában. A zenét Cári Tibor szerezte, a produceri munkát Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina, Milorad Krstic és Kurdy-Fehér János végezte.