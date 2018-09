Alteregóikkal forgatott videoklipet a X-Faktoros zenekar - nézze meg!

Új dallal és klippel nyitotta meg az őszt az MDC zenekar, akiknek a mai napon debütált Látomás című daluk. A klip forgatása egy napig zajlott és számtalan látványos, formabontó elemmel turbózták fel a legfrissebb MDC klipet. Sőt, a legújabb technikai újításnak köszönhetően a klipben feltűnik a bandatagok virtuális alteregója is.– Kaptunk egy fülest az iOS 12 béta verziójának debütálásával kapcsolatban és úgy éreztük, ezt ki kell próbálnunk a klipben. Ennek köszönhetően a személyiségünknek és a hangulatunknak megfelelő, úgynevezett memojikat kreálhatunk, amelyek a klipben is feltűnnek – árulta el Kiss Dániel, a zenekar gitárosa.– Ezekben az tetszik a legjobban, hogy teljes mértékben lekövetik a mozgásunk, így tényleg olyan, mintha az alteregóink szerepelnének a klipben, csak épp virtuális formában – mondta Bátori Miklós, aki nemcsak ennek, de a klipben szereplő hús-vér hölgyek társaságának is nagyon örült. – Két hölgy vett még részt a klip forgatásán, akik minden vizuális elképzelésünkre nyitottak voltak, így gördülékenyen ment a munka. Maradunk a funky-s, pop-os hangzásvilágnál és bár most a stúdiózás időszaka következik, már készülünk a következő dal- és klip premierre – árulta el az énekes, aki zenésztársaival, Kiss Dániellel és Lapis Botonddal december 6-án az MDC lemezbemutató koncertjével lép majd színpadra.