Álmai otthonába költözik Bereczki Zoltán

Szerettem volna, hogy a konyha egyben legyen a nappalival és az étkezővel, hogy ne egy külön kis helyiségben készüljenek az ételek, hanem akár a baráti összejöveteleknek is a középpontjában lehessen a főzés. Az már biztos, hogy egy nagy konyhasziget uralja majd ezt a részét a háznak. A technika megszállottja vagyok, ezért az is biztos, hogy szinte minden gépesítve lesz, sőt, nagyon sok mindent a telefonomról tudok majd vezérelni. – magyarázta az előadó, aki azt is elárulta, kinek főz manapság.

Nemrég kaptam egy 50 nemzetközi fűszerből álló válogatást, és azóta saját recepteken is kísérletezem. A főztöm legnagyobb rajongója a kislányom, aki mindenről őszintén elmondja a véleményét, de a legtöbb, számára elkészített ételt imádja!

A konyha a ház szíve – mondják sokan, és Bereczki Zoltán ugyanezt vallja. A színész-énekes mostanában egyre több időt tölt a háznak ebben a helyiségében, gyakran ragad fakanalat, és elárulta, egyre többször kísérletezget is a főzésben. Éppen ezért nagyon fontos számára, hogy épülő házának konyhája minden tekintetben megfeleljen a céljainak.

Bereczki Zoltán azt is elárulta, hogy a konyhában, ahogyan a lakás többi részében is, a földszínek uralkodnak majd, de a bútorok, konyhai gépek, eszközök tekintetében még nem döntött. Hogy megkönnyítse magának a választást, ezen a hétvégén biztosan kilátogat a Konyhakiállításra inspirálódni, ahol számtalan enteriőr mellett mellett rengeteg gépújdonságot is láthat, ráadásul egy rég áhított konyhabútor is itt lesz majd, amit mindenképpen szeretne élőben is megnézni.