Állítólag iváson kapták Gesztesi Károlyt

Gesztesi Károly, Berki Krisztián és Hajdú Péter a szilveszteri Esti Frízbit forgatták. Egy neve elhallgatását kérő személy szerint a műsor felvételére Gesztesi Károly egy félliteres ásványvizes palackkal érkezett.Csakhogy nem víz volt benne, hanem egy sötét színű folyadék, amit a színész a felvételig szinte az utolsó cseppig elfogyasztott - írja a Bors. "Berki Krisztiánnal voltak vendégek, és mire a kamerák dolgozni kezdtek, a felvétel előtt konszolidáltan beszélgető színész egy csapásra megváltozott. Harsány lett, kalapot csapott a fejére, és dőlt belőle a szó. A felvételt követően hallottam, hogy valaki beleszagolt az üvegébe, és állítólag alkohol volt benne" – mondta a Bors forrása.Gesztesi tagadja a vádakat."Én biztos, hogy nem ittam. Hát forgatáson?! Én már nem iszom egy ideje, amióta megvolt az a kis karambol. Nem tudom, ki mondhat rólam ilyeneket. Semmi nem volt nálam, csak az az ásványvíz, amit a húgomék adtak, de az is szénsavmentes. Pont ma volt egy nagy vizsgálatom Kecskés dokinál, és hibátlanok lettek a leleteim. A májam is olyan egészséges, mint egy babának. Abszolút egészséges életet élek, és ezt fogom is tartani most egy jó darabig. Még szilveszterkor sem fogok inni" – mondta a lapnak a színész.Hajdú Péer szerint Gesztesi igazat mond, a felvétel alatt pedig színjózanul beszélgetett.