Állítása szerint a Marsról jött az orosz csodagyerek

Kép forrása: 24.hu

Születésétől kezdve gyors fejlődésével ejtette ámulatba az embereket Boriszka Kiprijanovics. Anyja - aki maga is orvos -, még specialistákhoz is elvitte fiát, hogy rájöjjenek mi állhat ennek a felfoghatatlan fejlődésnek a hátterében, de a csodálkozáson kívül egyikük sem tudott reagálni arra, hogy a gyerek kétévesen ír, olvas, és rajzol. Boriszka később olyan dolgokat mondott a világűrről, és a csillagászatról, amiket soha korábban nem tanítottak neki - írja a Daily Mail alapján a 24.hu.A kivételes tudású fiú, néhány éve arról kezdett beszélni, hogy mielőtt a Földön újjászületett, a Marson élt. Szerinte a vörös bolygó korábban ugyanolyan életteli volt, mint a Föld, de egy hatalmas nukleáris háborúban minden elpusztult a felszínén. Azt is állítja, hogy a vörös bolygón még mindig élnek a földiekénél jóval előrehaladottabb technológiával rendelkező, szén-dioxidot lélegző marsiak, csak a felszín alatt.Ezekről a lényekről azt állítja, hogy 35 éves korukig öregednek, onnantól halhatatlanok, csak erőszakkal lehet végezni velük, és képesek a csillagközi utazásra.

Szerinte a vörös bolygó népe erős kapcsolatot ápolt a földiekkel, különösen az ókori Egyiptom fénykorában. A fiú szerint az emberi civilizáció hatalmas ugrás előtt áll, ami akkor fog bekövetkezni, ha „megnyílik" a nagy Szfinx. Ehhez egy mechanizmust kellene beindítani, melynek kapcsolója a szobor egyik füle mögött rejtőzik - írja a lap.Bár, az összeesküvés-elméletek hívei szeretnek nagy jelentőséget tulajdonítani az orosz csodagyerek állításainak, rajtuk kívül senki más nem veszi komolyan azokat.