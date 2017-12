Állatokká változtak a Celeb vagyok, ments ki innen! játékosai

Az a pillanat ihletett meg, hogy elkészítsem a sorozatot, amikor Rozina nagyon közeli barátságba került egy kis krokodillal, és olyan jellegzetes, nem feledhető arccal üdvözölte. Akkor már tudtam, hogy Rozinát egy krokodilként kéne megrajzolni, mert nagyon jó poén lenne. Aztán kezdődött a tervező munka. Ez nem rövid idő, és nem kis energia, mert emberi karaktert kell adni az állatoknak. Azt már az elején eldöntöttem, hogy inkább vagányak lesznek, mint mesések, hogy vastag, erős kontúrokkal fogok dolgozni, és hogy két lábon fognak állni, mint az emberek, de mégis teljesen állatok lesznek. Úgy érzem, hogy nem fakad belőlem a pikírt gúny és direkt irónia, csak szeretem kihangsúlyozni a jellegzetességeket, és szeretem megmutatni a humor oldaláról a valós elemeket... Ezt tettem a Celeb vagyok szereplőivel is, és szeretem az elkészült sorozatot

November végén 12 híresség költözött ideiglenesen Afrikába, hogy az RTL Klub realityjében, a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben mutassák meg, hogyan boldogulnak a dzsungelben.ÉNB Alexa, Anger Zsolt, Cicciolina, Herczeg Zoltán, Kabát Péter, Köllő Babett, Lukács Mikike, Pintér Tibor, Pumped Gabo, Survivor Klaudia, Tóth Andi és Wossala Rozina szereplése megihletett egy magyar grafikusművészt, Berzsán Esztit, aki állatokként képzelte el a hírességeket."Időnként rajzolok híres, népszer népszerű embereket, akik közel állnak a szívemhez valamiért. Lerajzoltam már mások mellett Opitz Barbit és az RTL Klub híradósait, Erős Antóniát és Szellő Istvánt is, mindannyian nagyon örültek neki. István fotót is készitett magáról a festményemmel a kezében, mely felkerült az RTL Facebook-oldalára" - mondta Berzsán Eszti grafikusművész, illusztrátor, aki a Celeb vagyok, ments ki innen! lakóit afrikai állatokként álmodta meg.Az egyedi rajzokon Cicciolina kacér zebraként, Tenya zord oroszlánként, Alexa gepárdként, Mikike pedig zsiráfként pózol. A sztárok állatosításának ötletét pár hete Wossala Rozina adta a grafikusművésznek.- mesélte a Eszti Berzsán Illustrations Facebook-oldal tulajdonosa.Berzsán Eszti így vall magáról:Berzsán Eszti vagyok, grafikusművész, illusztrátor. Azóta imádok rajzolni, hogy először ceruzát fogtam a kezembe, így később nem volt kérdés a továbbtanulás, művészeti végzettséget szereztem. Számomra a rajzolás, az illusztráció, az adni tudás örök szerelem és hálás vagyok, hogy azzal foglalkozhatok nap mint nap, aminek minden pillanatát élvezem. Célom, hogy igényes, szép illusztrációkat készítsek, és a valóságon túl megrajzoljam azt is, ami csak a képzeletünkben él. Úgy érzem, a képeimnek lelke van, mert belerajzolok mindent, amit abban a pillanatban érzek. Fő profilom az illusztráció minden mennyiségben és stílusban, különleges portrévarázslatokat készítek, úgy mondanám, hogy álmokat rajzolok meg, nem létező, vágyott, elmúlt csodás pillanatokat öntök egy maradandó kép formájába. Logókat tervezek, arculatot, könyveket illusztrálok, borítókat tervezek, és festek. Kedvenceim a nagy méretű vásznak, hívogatnak, hogy fessek és üzenjek általuk. Megrendelések sok országból érkeznek hozzám, képeimet postáztam már Dániába, Angliába, Németországba, Svájcba, Ausztriába, és Svédországba is. Idén több könyv is megjelent az illusztrációimmal, illetve a borítógrafikáimmal, melyeket többek közt a Libri könyváruházban is meg lehet vásárolni. Jó érzés kézbe fogni munkám gyümölcsét.