Állati számmal köszönti az őszt a yesyes!

A Dal döntőjébe is bejutott „I Let You Run Away" című felvétellel berobbanó yesyes zenekar igencsak szép sikereket tudhat már maga mögött. A Walston által újraértelmezett remix immár 4 millió megtekintővel büszkélkedhet a Trap Nation csatornáján!A most megjelenő, The Beast Comes Alive című dal a korábbi számokhoz képest jóval erőteljesebb, illetve misztikusabb elemeket hordoz magában. Ismerős lehet az az érzés, amikor kicsit megvadulunk valamitől! Ez a dal, pontosan azt írja körül, ahogyan a bennünk élő ‘vad’ teret kap, egyfajta transzformációt mutat be, akár ahogyan egy farkasember változik át megpillantva a teliholdat. Ezt a folyamatot a hangszerelés is nagyon jól tükrözi, Somogyvári Dániel-nek köszönhetően bele-bele borzongunk a dalt hallgatva.“Biztosan mindenkivel előfordult már az, amikor felszínre törnek az állatias ösztönök és az ember egyszerűen megvadul. Ez van, amikor megtörténik, kicsit ijesztő érzés, de mégis kielégítő, felszabadító tud lenni!" - meséli Ádám, a zenekar énekese.“Imádom ezt a számot élőben játszani, mert utána egyszerűen minden bennem rejlő feszültség elmúlik. A közönséggel együtt őrülünk meg pár percre, de persze jó értelemben! "-egészíti ki Tomi.A „The Beast Comes Alive" című számot élőben október 11-én hallhatjátok a Toldi-ban, a The Shudras társaságában, ahol garantáltan nagy bulira és állatias őrületre lehet majd számítani!