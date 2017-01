Állást ajánlottak Barack Obamának

Álláshirdetést tett közzé a lejátszási listák elnöki tisztségének betöltésére a Spotify streaming-szolgáltató: a posztot tökéletesen Barack Obamára, a jövő héten távozó amerikai elnökre szabták.



"Helló, Barack Obama, úgy tudom, hogy érdekelné Önt egy állás a Spotify-nál. Látta ezt?" - írta Daniel Elk vezérigazgató Twitter-üzenetében utalva a hirdetés linkjére.



A leírás szerint a jelentkezőnek "legalább nyolcévi vezetői tapasztalattal kell rendelkeznie egy nagy nemzet élén", és jó kapcsolatokat kell ápolnia számos művésszel és zenésszel. "Szeretnénk tudni, hogy játszott-e már Kendrick Lamar a születésnapi partiján" - olvasható az álláshirdetésben, ami utalás arra, hogy Barack Obama 55. születésnapi ünnepségén múlt év augusztusában a rapper is jelen volt.



Egy másik feltétel, hogy az elnöknek jó csapatjátékosnak kell lennie, kiváló munkaerkölccsel, sőt Nobel-díjat is kell birtokolnia. A jelöltnek továbbá szenvedélyesen kell tudni beszélni a lejátszási listákról a különböző sajtótájékoztatókon.



Barack Obamáról köztudott, hogy rendszeresen humorosan dicsérte a Spotify műsorlistáit. A Fehér Házban töltött második elnöki periódusa idején pedig közzétette az elnöki vakációkon hallgatott hivatalos listákat is. Néhány órával azután, hogy múlt év augusztusában is megjelent, az elnöki lista lett a leghallgatottabb a Spotify-on.



Az álláshirdetést néhány nappal az után tették közzé, hogy napvilágot látott Barack Obama csipkelődése arról, hogy az elnöki lejátszási lista népszerűsége okán várja a Spotify állásajánlatát.