Áll a bál Clint Eastwood új filmje körül

A párizsi vonat című film francia forgalmazása szerdán kezdődött. A produkció a Thalys expresszen 2015 augusztusában lejátszódott támadás eseményeit eleveníti fel: a Párizsba tartó vonaton egy fegyveres nyitott tüzet, de néhány utas lefegyverezte a terroristát. A támadásban három utas megsérült.



Sarah Mauger-Poliak, a terrorista ügyvédje kérvényezte, hogy függesszék fel a film forgalmazását, amíg az ügyben eljáró bíró megismerkedik a bizonyítékokkal. Az ügyvéd hangsúlyozta: a film sérti ügyfele jogait, mivel a történtek "fikciós, egyoldalúan bemutatott változatát" ábrázolja. "Tisztában vagyok azzal, hogy ügyfelem nem egy angyal, de engedjük, hogy az igazságszolgáltatás végezze a dolgát" - idézte a BBC News az ügyvédet.



A marokkói Ajub el-Kazáninál az Amszterdamból Párizsba tartó vonaton teljes fegyverarzenált találtak, köztük egy Kalasnyikov gépkarabélyt. A gyanú szerint radikális iszlamista kapcsolatai is voltak. Miután tüzet nyitott az utasokra, néhányan, köztük három huszonéves amerikai, gyermekkori jó barátok, lefegyverezték. Ketten közülük, Spencer Stone és Alek Skarlatos szolgálaton kívüli katonák, akik barátjukkal, Anthony Sadlerrel szabadságukat töltötték Európában utazgatva.



A vonattámadás után helytállásukért hősként ünnepelték őket és a sikeres akcióban résztvevő három további utast, köztük egy brit üzletembert, Chris Normant és francia állami kitüntetést is kaptak.



Mauger-Poliak elmondta: elképzelhető, hogy pert indítanak a Warner Brothers stúdió ellen, hogy átmenetileg állítsák le a film forgalmazását, amíg a bíró eldönti, elegendőek-e a bizonyítékok az ügy tárgyalásához.



Eastwood már egy sor filmet rendezett rendkívüli körülmények közé került hétköznapi hősökről: ő forgatta a Hudson folyón landoló pilótáról, Chesley Sullenberggerről szóló produkciót is Tom Hanksszel a főszerepben. Ezúttal úgy döntött, hogy a három fiatal amerikai alakítsa saját magát a filmben. Három héttel a forgatás előtt sikerült is meggyőznie őket, hogy vállalják el a felkérést. Skarlatos a bemutató előtt elmondta: a film segített nekik abban, hogy lezárják ezt a fejezetet az életükben.



A párizsi vonat Amerikában és Nagy-Britanniában péntektől látható a mozikban, Magyarországon március 15-től vetítik. A francia kritikusoknak általában nem tetszett a produkció.