Alig 50 évet kellett várni erre a lemezre - Vinylen adta ki az Illés a Goodbye Londont

Ködösek már a részletek, de mielőtt 1970 márciusában Londonba utaztunk egy koncertre, Mészáros Mártával terveztünk egy filmet a közreműködésünkkel, a dalaink is szóltak volna benne. Adtunk egy interjút a BBC magyar nyelvű zenei műsorának, majd hazatértünk után itthon egy évre letiltottak minket

A most megjelent nagylemez összeállításánál arra kellett választ találnunk, mi lett volna, ha. Voltak számok, amelyek kifejezetten a Szép lányok, ne sírjatok! forgatókönyvéhez készültek, például a Kéglidal, a Júliára várunk vagy A Kati jött. Néhány akkoriban írt dal, köztük a szitárzenét is tartalmazó Approximáció, a Légy egy napra a kedvesem, A legjobb dobos a világon a letiltás után egyfajta rezonanciaként az 1971-es fehér borítós Human Rights lemezünk B oldalára került rá, mások kislemezen láttak napvilágot különböző változatokban

Szörényi Levente Kossuth-, és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró (b) és Bródy János énekes, zeneszerző az Illés együttes 1970-es betiltott, Goodbye London címmel most kiadott albumának, valamint a lemezbemutató koncert sajtótájékoztatóján a Fővárosi Művelődési Házban 2018. május 10-én. MTI Fotó: Soós Lajos

A külső és a hátsó borító egy-egy mandala, ami sok mindent rejt magában, el lehet tűnődni rajta

Goodbye London címmel vinyllemeze jelent meg a legendás Illés együttesnek. A korong arra a zenei anyagra épül, amely az eredeti elképzelések szerint 1970-ben jelent volna meg a Szép lányok, ne sírjatok! című film zenéjeként, de a csapatot egy évre letiltották.- idézte fel Szörényi Levente, az Illés frontembere, zeneszerzője a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.Az interjúban Bródy János, az Illés együttes gitárosa, szövegírója arról beszélt, milyen nevetséges, ha valakinek a hosszú haja miatt esetleg baja eshet; valószínűleg ez lehetett a letiltás oka. Az interjú következményeként a már forgatás alatt lévő forgatókönyvet átírták, az Illés-számokat száműzték belőle, a zenekar egy éven át csak vidéken léphetett fel, dalaikat jó ideig nem játszották a rádióban.A most Goodbye London címmel a Moiras Records gondozásában, a Radics Béla Emléktársasággal együttműködésben, a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megjelent tizenkét számos anyag a 48 évvel ezelőtt tervezett lemez reprodukálása az eredeti elgondolások alapján.- mondta Bródy János.A bakeliten olyan felvétel (az Évek óta) is szerepel, amely először csak 1996-ban, több mint húsz évvel az Illés feloszlása után jelent meg.A Goodbye London című nagylemez a harmadik Illés-album lett volna, a most megjelent anyagot a kiadó Kovács László Szörényi Leventével és Bródy Jánossal egyeztetve állította össze. A tizenkét szám ebben a sorrendben nagyon érdekes művet alkot, a számok technikai korszerűsítése Virányi Attila nevéhez fűződik. A borító az eredeti koncepciót tükrözi, és az Illés együttessel szoros együttműködésben dolgozó grafikus, Szyksznian Wanda készítette.- mondta Szörényi Levente az FMH épületében tartott bemutatón.Kovács László, a 2005 óta létező Moiras Records vezetője azt emelte ki, hogy a lemezanyag kiadásának ötlete már a 2000-es évek elején felvetődött."Mindig olyan albumok kiadására törekedtem, amelyek elfelejtett, ugyanakkor élvezetes anyagok".Az FMH-ban, a Fővárosi Művelődési Ház legendás körtermében nyitott 1968 szeptemberében az Illés együttes klubja, amely a hetvenes évek után 1992-ben újraindult és 2009 óta az újjáépült FMH-ban működik az Illéskluboschok Baráti Köre.Török Ádám, a Mini együttes alapítója a Radics Béla Emléktársaság elnökeként arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a civil szervezet célja a magyar rock- és beatzene kincseinek támogatása, akár élőzenében, akár kiadványokon keresztül.Felidézte, hogy a Minit 1971-ben szárnyai alá vette az Illés és előzenekarként magával vitte vidéki turnéjára.A klub szervezésében a Goodbye London című lemez anyagát elő is adják az FMH-ban a MIEZ (Miskolci Illés Emlékzenekar) előadásában. Gittinger Tibor, a klub vezetője reményét fejezte ki, hogy a koncerten a Szörényi Levente, a basszusgitáros Szörényi Szabolcs és Bródy János is színpadra lép. (Az Illés együttes két további tagja már nem él: Pásztory Zoltán dobos 2005-ben, Illés Lajos billentyűs pedig 2007-ben hunyt el.)Az Illés együttes őse 1957-ben alakult, klasszikus korszakát 1965-től 1973-ig élte. Ekkor az Illés - a Metro és az Omega mellett - az ország legnépszerűbb zenekara volt. Az Illés 1981-ben újra fellépett, 1990-ben emlékezetes koncertet adott a Népstadionban, hat évvel később a Budapest Sportcsarnokban, 2001-ben - szintén a Népstadionban - a Metróval és az Omegával. Az utolsó fellépések 2005 augusztusában voltak, már Pásztory Zoltán halála után Csíkszeredán, valamint a Sziget fesztivál nulladik napján.