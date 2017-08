Alekosz betartotta az ígéretét

A ValóVilág egykori győztese feljelentéssel fenyegetőzött, mert az RTL Klubtól TV2-höz való átigazolásakor kötött szerződésének egy része eltűnt az ügyvédi letétből. Állítása szerint az eltűnt rész biztosította volna, hogy új munkaadója állja azokat a költségeket, amely az RTL-lel való szakítása kapcsán felmerült szerződésszegésből adódik, többek között a visszakövetelt nyereményt is kárpótolja. Azóta azonban a TV2 tulajdonosi köre is megváltozott, és a szerződést tető alá hozó Hajdú Péter sincs már a csatornánál.Alekosz az okmány eltűnése miatt feljelentést ígért, és be is tartotta a szavát, hétfőn megjelent az Érdi Rendőrkapitányságnál, és megtette az ilyenkor szokásos bejelentést - írja a borsonline.hu