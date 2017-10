Alaposan meglepődött az írónő a krétai repülőúton

A repülés sokaknak felér egy megvalósult rémálommal, Karon Gieve skót írónő utazása viszont véletlenek során úgy alakult, hogy maga lett a vágyálom. Gieve megvásárolta 46 angol fontért a Glasgow-ból Krétára tartó járatra szóló jegyét, majd mikor fel is szállt a gépre, akkor derült ki számára, hogy ő lesz az egyetlen utas - írja a borsonline.hu Az utazás nem maradt el, sőt, egy életre szóló kaland lett belőle; a személyzettel azonnal össze is tegeződtek, végig csacsogtak; természetesen szabadon választhatott az ülések közül, majd ingyen italt és ételt is kapott. Ha ez nem lenne elég, a pilóta mindig bejelentette neki a hangosbeszélőn, hogy éppen melyik ország felett járnak. Az írónő elmondta az itv-nek, hogy igazán jó móka volt, amit sosem fog elfelejteni.