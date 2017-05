Alaposan megkavarta a kritikusokat az új Twin Peaks

Huszonhat év után folytatódik David Lynch kultsorozata, a Twin Peaks, a hétvégén vetített első két epizód alaposan megkavarta a kritikusokat.A Showtime tévécsatorna vasárnap sugározta a széria bevezető részeit, a brit Sky Atlantic pedig hétfőn a hajnali órákban. A kritikusokat megosztotta az új sorozat, dicsérték és zavarba jöttek tőle, és olyan is akadt, akit "a jól ismert kifürkészhetetlenség" érzése töltött el."Lynch képzelőereje majd három évtized után is utánozhatatlan maradt" - idézte a The New York Times szakíróját a BBC News.Az epizódokban MacLachlan karaktere továbbra is a misztikus Fekete Barlangban bolyong, ahol az eredeti széria 1991-ben hagyta. Az új produkcióban számos szereplő visszatér, köztük Laura Palmer, akinek a meggyilkolása a kultsorozat kiindulópontja volt, emellett a néhai Catherine Coulson játszotta Tuskó Lady is feltűnik.A sorozat mind a 18 epizódját Lynch rendezte. A következő részekben Michael Cera, Laura Dern és Naomi Watts is megjelenik a képernyőn.A Mertro kritikusa szerint az új széria "csöndesen briliáns, átgondolt és letisztult". Mint írta, Lynch és a társalkotó Mark Frost "fogták a formátumot, felfrissítették, de oly módon, hogy az eredeti esszenciájából semmit sem veszített".A Variety "furcsa, hátborzongató és lassú, de érdekes" produkciónak nevezte a Twin Peaks: Visszatérést. "Nem különösebben szórakoztató és eléggé zavaró is lehet, de soha nem érzi úgy az ember, hogy olyasmit lát, amiben nincs vízió vagy szándék" - fejtegette.A The Hollywood Reporter "nyugtalanító, furcsa és vicces, de még alapvetően megfoghatatlan" produkcióként értékelte a sorozat első két óráját.A The Guardian kritikusának a Twin Peaks új kiadásáról egyelőre inkább a "mi ez?", mint a "ki csinálta?" jutott az eszébe. "Az óriásokkal, törpékkel, szörnyekkel és szellemekkel tömött Twin Peaks inkább egy modern mesére hajaz, amelyet LSD hatása alatt írtak, majd a CIA jól megszerkesztette" - fogalmazott.