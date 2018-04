Akon is ott lesz a debreceni Campus Fesztiválon

Ignite



2017-ben rekordszámú közönséget vonzott a 10 éves Campus Fesztivál. A jubileum kapcsán a szervezők a korábbiaknál is erősebb felhozatallal várták az érdeklődőket - a rengeteg kulturális és zenei programot kínáló rendezvényen összesen 105 ezer látogató fordult meg négy nap alatt.

jelentette be a, hogy idén nyáron a marokkói-holland DJ-producer R3hab, a drum and bass koronázatlan királya Sigma és a Téglás Zoli vezette kaliforniai hardcore/punk Ignite is Debrecenbe érkezik. A négy napos rendezvény legnagyobb sztárvendége pedig az amerikai hiphop/R&B énekes, dalszerző, producer Akon lesz!Aliaune Thiam ismertebb nevén Akon a legsikeresebb előadók közé tartozik. Slágereivel meghódította a világot, eddig olyan gigasztárokkal készített már közös felvételt, mint Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Gwen Stefani, David Guetta, Flo Rida, Whitney Houston, vagy Michael Jackson. Slágerlistás dalai a YouTube-on több száz millió kattintást értek el. Az utóbbi években a saját dalok helyett inkább betársult egy-egy projektbe a legfrissebb ebből, a Campus egyik korábbi sztárfellépőjével Bob Sinclair-el közös dala, a "Til The Sun Rise Up". Akon amikor épp nem zenél, fontos ügyeken dolgozik. Olyan fiatal mérnököket, tudósokat támogat, akik segítségével, napenergiával megtermelt elektromossághoz juthatna több mint 600 millió ember Afrikában.Akon, Sigma, R3hab és az Ignite mellett, kiemelt jubileumi műsorral készül Ákos, a Tankcsapda és Lovasi András is. Megannyi magyar kedvenc látható majd a debreceni Nagyerdőn, Majka & Curtis, Punnany Massif, Kowalsky meg a Vega, Szabó Balázs Bandája, Akkezdet Phiai, Brains, az idei Campuson rekordszámú, több mint kétszáz hazai koncert várható. A Campus Fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan a Nagyerdei Stadionban és környékén egyedülálló infrastruktúrával várja majd a látogatókat 2018. július 18-tól 22-ig.