Akarsz játszani a tűzzel? - Twin Peaks lázban ég a világ

Akarsz játszani a tűzzel?

„Találkozunk 25 év múlva" – mondta 1991-ben, a sorozat második évadának utolsó részében Laura Palmer, és talán a legelvetemültebb Twin Peaks fan sem gondolta komolyan a fiatal lány szavait. 2014. október 6-án azonban bebizonyosodott, hogy szegény Laura – aki mindössze csak 17 éves volt, mikor különös kegyetlenséggel meggyilkolták – betartja ígéretét: az amerikai Showtime Youtube-csatornájára került fel egy rövid teaser, amelyben Laura a Cooper ügynök álmaiból jól ismert vörös szobában tűnik fel, miközben alattomosan bekúszik a csontig hatoló, nyomasztó-fullasztó aláfestő zene, majd a lány egy csettintéssel invitálja újabb játékra a nézőket.A videóban beígért 2016-os premiert azonban nem tudták tartani. 2015 márciusában a Mark Frosttal társszerző, az epizódok nagy részének rendezője, valamint a Gordon Cole-t alakító David Lynch először „komplikációkról" beszélt a sorozattal kapcsolatban, majd nem sokkal később financiális megszorításokra hivatkozva Twitterén jelentette be, nem ő fogja rendezni a széria folytatását – sokak megdöbbenésére.

„David Lynch nélkül a Twin Peaks olyan lenne, mint egy lány titkok nélkül"

A bejelentéssel egyidőben elindult a pletykacunami arról, hogy a Lynch rendezői munkája nélkül félig-meddig árván maradt sorozatnak akár visszavonulót is fújhat a csatorna, bár Mark Frost nem hátrált ki a sorozat folytatása mögül, így leginkább a színészeken múlt, hajlandóak-e Lynch nélkül dolgozni. Miután a rendező telefonon tájékoztatta a stábot a rossz hírről, ők a sarkukra álltak, és készítettek egy rövid videót arról, milyen is lenne a sorozat David Lynch nélkül. A videót Mädchen Amick (Shelley Johnson) tett közzé a neten, az üzenet pedig egyértelmű volt: értelmetlen.2015 májusában ismét fordult a kocka: a sorozat egyik kulcsmondatára (A baglyok nem azok, amiknek látszanak.) viccesen rímelve írta Twitterén Lynch, hogy „A pletykák nem azok, amiknek látszanak … Ez van! Megtörténik újra. A Twin Peaks visszatér.", amelyet követett a Showtime hivatalos állásfoglalása is, miszerint „minden epizódot David Lynch fog rendezni".

Nagy visszatérők és hiányzók, izgalmas új arcok

Véletlenül került Bob a sorozatba



Frank Silva öltöztetőként dolgozott a pilot rész forgatásakor, amikor véletlenül az egyik jelenet forgatásánál bennragadt. A tükörben megvillanó arc annyira megtetszett Lynch-nek, hogy egy külön szerepet talált ki neki. Így született meg Bob.

Lynch váratlan kivonulása majd visszatérése - amiről elképzelhető, hogy csupán egy jól eltervezett médiafelhajtás volt – extra jó híreket is hozott magával, ugyanis az eredetileg szerződött kilenc részt végül a duplájára bővítették. Sikerült tehát megegyezniük a feleknek, elkezdődhetett az érdemi munka.2016 áprilisában bejelentették a teljes stábot 217 színész nevével. Korábban már lehetett tudni, hogy a Cooper ügynököt alakító Kyle MacLachlan és az előző két évad szereplőinek nagy része visszatér. Olyan korábbi epizódszereplők is meghívót kaptak, mint David Duchovny (X-akták, Kaliforgia) vagy a több Lynch-filmben is szereplő Harry Dean Stanton. A folytatásban Lara Flynn Boyle (Donna Hayward) tisztázatlan okok miatt nem szerepel, Piper Laurie (Catherine Martell/Mr. Tojamura) pedig annak ellenére nem, hogy jelezte igényét a folytatásra.Sajnálatos módon jónéhány meghatározó karakterrel sem fogunk már találkozni az új évadban, így az egyik központi szereplőt alakító, 1995-ben elhunyt Frank Silva (Bob) sem tér vissza. 2015 szeptemberében Catherine E. Coulson (Tuskó Lady) távozott el, egy részt azonban le tudtak még vele forgatni.Az új részekben olyan nagy nevekkel találkozhatunk majd, mint Monica Bellucci, Jim Belushi, Laura Dern, Ashley Judd, Trent Reznor, Tim Roth, Amanda Seyfried, és Naomi Watts.

Kárpótlásul egy izgalmas könyv

Mark Frost gondoskodott arról, hogy a csúszás ellenére ne teljen el az 2016-os év Twin Peaks nélkül. Októberben megjelent a Twin Peaks titkos története című könyv (The Secret History of Twin Peaks), amely izgalmas betekintést nyújt a várost körülölelő misztériumokba egészen a 19. századtól napjainkig. Olyan témák kerülnek előtérbe, mint a szabadkőművesség, okkultizmus, ufók – nagyjából minden, amitől egy lelkes összeesküvés-elméletek rajongónál beindul a pavlovi reflex.

Cooper ügynök és Twin Peaks kimozdul a sötétségből

Az elengedhetetlen atmoszférafelelős: a zene

Tűz, jöjj velem!

Az új Twin Peaks-sorozat bemutatója, vetítési időpontok



Május 22-én, hajnali 3 órakor (az amerikai premierrel egyidőben) az HBO3 csatornán az 1. és 2. fejezet lesz látható



Május 22-én, hajnali 5 órakor az HBO GO-n az 1-2. fejezet lesz elérhető, továbbá hajnali 6 órakor a 3. míg 7 órakor a 4. fejezet is megtekinthető lesz az HBO online videó tárában



Május 22-én az HBO OD (On Demand) oldalán az első 2 fejezet hajnali 3 órakor, a 3. fejezet 6 órától, a 4. fejezet 7 órától lesz elérhető



Május 22-én, este 22 órakor az HBO csatornán főműsoridőben látható lesz az 1. és 2. fejezet



Május 29-én az az HBO3-on hajnali 3 órakor a 3. fejezet, 4 órától a 4. fejezet premierje lesz



Május 29-én este 22 órakor az HBO-n a 3. és 4. fejezet látható



Június 5-étől kezdve minden egyes rész hetente lesz elérhető az HBO GO-n, az HBO-n és az HBO3-on



A sorozat első két részét a Cannes-i Filmfesztiválon is levetítik.

Frost a különleges olvasói élmény eléréséhez dobja a klasszikus regényformát, helyette egy dokumentumgyűjteményt (dossziét) tár az olvasó elé, azonban ez nem vesz el az élményből: különböző újságcikkeken, tanúvallomásokon, aktákon keresztül nyomozásra invitálja az olvasót, a történet részesévé teszi, aki ezekből az apró mozaikokból építi fel Twin Peaks történetét. A dossziét egy Archivista névre hallgató, anonimitásba burkolódzó ember állította össze, így az egyik nagy feladat kideríteni, ki is ő valójában. Frost gondoskodott arról is, hogy elrejtsen egy kis plusz információt a következő évadra vonatkozóan.A rajongók sokáig videóanyag nélkül maradtak, nem igazán lehetett tudni, hogyan is fog kinézni a sorozat folytatása, és egészen mostanáig sem lettek elkényeztetve ezen a téren. Talán nem is olyan nagy baj, hiszen legfőképp ez a titokzatosság az, ami igazán megteremti a Twin Peaks-i atmoszférát.Az első valamire való videó 2016 decemberében került fel a YouTube-ra, ami mellett aligha lehetett elmenni mosoly nélkül, amikor egy fél perces videóban feltűnt a nagyothalló, ízlésesen fánkot majszoló FBI főnök, a David Lynch által alakított Gordon Cole. Így hivatalossá vált az ő visszatérése is.Idén januárban a Twin Peaks-i erdő homályos képsorai után Cooper ügynök is előlépett a sötétből.Április végén megérkeztek az első képsorok a városról, igaz, szinte csak állóképek formájában.Az utolsó, az előzőekhez képest valamivel bővebb teaser néhány új információt is csepegtet. Andy Brennan seriffhelyettes és Lucy Moran recepciós maradnak a poziciókjukban a Twin Peaks-i Seriff Irodánál. Szintén feltűnik a videóban Albert Rosenfield és Gordon Cole ügynök is, illetve néhány új helyszín és arc.2016 szeptemberében hivatalossá vált, hogy az előző két évad zenéinek szerzője, David Lynch jóbarátja, Angelo Badalamenti visszatér – elképzelhetlen is lenne nélküle a sorozat hangzásvilága. Amit biztosra lehet még tudni, hogy a Chromatics és multiinstrumentalista tagjuk, Johnny Jewel is hozzájárul filmzenével az új részekhez.Az elmúlt két hétben híres külföldi producerek is kezelésbe vették a Twin Peaks-i melódiákat: Jon Hopkins a ’Laura Palmer Theme’-et dolgozta fel zongorán az eredetihez hűen, míg Flying Lotus a ’Twin Peaks Theme’-nek adott egy hip-hopos lendületet, ami le is tölthető az előadő Soundcloud oldaláról. Nem csoda egyébként, hogy pont ők, hiszen David Lynch zenei tevékenysége révén jó kapcsolatot ápol a producerekkel, ráadásul mindketten felléptek 2015 végén Lynch alapítványának (Lynch Foundation) jótékonysági koncertjén.Nagy titok övezi az új évadot, elvétve kaptunk csak információkat a különböző platformokon, viszont David Lynch a Variety-nek adott nyilatkozatában elhintett egy utolsó információmorzsát: a sorozat után 1992-ben rendezett, Laura Palmer utolsó hetét bemutató Tűz, jöjj velem! című egész estés film lesz a kulcs az új évadhoz. Lynch úgy fogalmazott, a film nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, mi jön május 21-én.Nincs más hátra tehát, mint betárazni fánkból, pitéből, kávéból, és várni a hétfő hajnalt.