Adományokból vették meg fenyőerdőt, ami felett átrepült Harry Potter

A szigetország erdőségeinek védelmével foglalkozó Woodland Trust kevesebb mint kilenc hónappal ezelőtt indított adománygyűjtő kampányt a skót felvidéken lévő Arkaig-tó partján fekvő ősi kaledóniai fenyőerdő megvásárlása érdekében. A több mint 1000 hektáron elterülő varázslatos rengeteg ugyanis mára aggasztó állapotba került.



Az alapítvány a héten jelentette be, hogy az Arkaig Community Forest közösségi jótékonysági szervezettel együttműködve végül sikerült összegyűjteni a szükséges 500 ezer fontot (183 millió forintot), hála a Nagy-Britannia különböző részeiről érkezett magán-, valamint szervezeti felajánlásoknak.



második világháború idején ebben a fenyőerdőben készítették fel a kommandós egységeket. Az egyik gyakorlat során hatalmas tűz ütött ki, ami rengeteg fát elpusztított. Ezeket a növényeket "szellemfaként" emlegetik, mivel még ma is őrzik az erdő háborúban játszott szerepének emlékét.



A terület a szórakoztatóiparban is megjelent: a Harry Potter és a Halál ereklyéi című mozifilmben ugyanis a három ifjú varázsló, Harry, Hermione és Ron az Arkaig-tó és az azt ölelő erdő felett repültek el egy sárkányon.

A rengeteget az Erdészeti Bizottság kínálta eladásra, és a Woodland Trust esélyt kapott rá, hogy megvegye, amennyiben meghatározott idő alatt össze tudja gyűjteni a szükséges összeget.