Adni vagy nem adni - Mire tanít a zsebpénz?

Minden harmadik családban divat a zsebpénz, a 6 éven aluliak havonta 500 forintnál kevesebből, a 7-14 évesek 500 és 1000 forint közötti összegből, míg a 15 éven felüliek 2 és 5000 forint közötti zsebpénzből gazdálkodnak havonta. 11 éves kor felett a döntő többségnek már van saját pénze, legyen az zsebpénz, ajándék vagy épp házimunkával szerzett jövedelem – derül ki egy korábbi kutatásból.A zsebpénz jó eszköz arra, hogy a gyerek megtanulja a pénz megszerzését, beosztását, megtakarítását és gyarapítását. De hogyan érdemes adnunk és mennyi legyen? A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szervezői összegyűjtötték a legfontosabb tippeket a szülőknek, hogy gyermekük pénzügyileg tudatos, okos döntéseket hozó felnőtté válhasson.

A mai gyerekek nagyon korán kapcsolatba kerülnek a pénzügyekkel. Vásárolnak az iskolai büfében, a legtöbbjüknek van mobiltelefonja vagy táblagépe, amelyen online játékokat játszanak. Ezekben a játékokban virtuális vagy valós pénzösszegekért lehet különböző kiegészítőket, karaktereket, a szereplőknek tulajdonságokat vásárolni. Ebből is látszik, hogy pénzügyekkel ma már mindenkinek foglalkoznia kell, szeretnénk, ha a felnövekvő generáció értene a pénz nyelvén és tudatos, átgondolt döntéseket hozna saját pénzügyi helyzetével kapcsolatban. A zsebpénz jó eszköz arra, hogy fejlesszük gyermekünk pénzügyi tudatosságát, megtanulja a pénz megszerzését, beosztását, megtakarítását, gyarapítását és megismerje a pénz értékét

Íme néhány tipp, amivel érdemes a gyerek pénzügyi tudatosságát a zsebpénzen keresztül előmozdítani:



Iskolai büfé vs. otthoni szendvics

Beszélgessetek arról, hogy bár trendi és időnként belefér az iskolai büfé látogatása, de a mindennapos uzsonnáját semmiképp ne ott vegye meg. A boltban együtt vásároljuk meg a hozzávalókat és számoljuk ki együtt hány otthoni szendvics jön ki egy büfés árából.



Mire költi?

Bár a pénz a gyereké, érdeklődni azért lehet róla, hogy mik a tervei, gyűjt-e a valamire.



Munkamorál fejlesztés

Ha házimunkáért jár a zsebpénz, figyeljünk a minőségre! Trehányul feldobált ruhák a szárítóra, a mosogatógépből össze-vissza kipakolt edények akár kevesebb zsebpénzt is jelenthetnek.

– mondja Horváth Magyary Nóra, K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő állandó zsűritagja. A vetélkedőt 8 évvel ezelőtt azzal a céllal indítottak el, hogy megkönnyítse a felnövekvő generáció mindennapi pénzügyekben való eligazodását.Egyrészt arra, hogy rendszeres bevétel, lehet rá számítani, de be kell osztani. Ha nincs zsebpénz, azonban amikor kér a gyerek, kap, az arra tanítja a kicsiket, hogy anya és apa kiapadhatatlan anyagi forrás. A zsebpénz kapcsán megtanítható az is, hogy az alapesetben havonta járó pénzt miként lehet kiegészíteni: van, aki a házimunkát, mások a jó tanulmányi eredményt jutalmazzák pénzzel – bár a szakemberek véleménye megoszlik arról, hogy ez jó módszer-e a gyerek motiválására, egy utánkövetéses kutatás szerint azok a gyerekek, akik korábban házimunkával dolgoztak meg a pénzükért, később is jól bánnak a vagyonukkal. Tehát úgy tűnik a módszer működik, ügyesebben takarékoskodnak, akik nem ellenszolgáltatás nélkül kaptak zsebpénzt.A felnőttnek azt kell megtanulni a zsebpénz kapcsán, hogy az a gyereké. Még akkor is, ha számunkra értelmetlen dologra költi, akkor is tehesse meg, hogy olyat vesz, amiről tudjuk, hogy két nap múlva már rá sem néz, vagy vacak a minősége. „A pénzzel való gyakorlás legjobb terepe a családi védett környezet – később nagyobb összegek forognak kockán, ha akkor jut először saját pénzhez a gyerek, amikor először végez nyári munkát vagy ösztöndíjat kap" – figyelmeztet Horváth Magyary Nóra.A zsebpénz egyik fő kritériuma, hogy a gyerek tudjon alapszinten számolni: ismerje a négy alapműveletet és valamilyen szinten fejben is tudjon összeadni. Egyéni, hogy ki mikor jut el arra a szintre, hogy a matematikában is bizonyos jártasságra tesz szert.A másik fontos tényező, hogy képes legyen megérteni, hogy 5 darab 20 forintos nem több, mint egy 100-as, és hogy egy darab pénzért nem egy darab terméket kap. Ez az elvonatkoztatási képesség nagyon fontos ahhoz, hogy lássuk, érdemes-e már pénzt adni, vagy még nem áll a gyerek azon a fejlettségi fokon.A K&H egy korábbi közleménye szerint a magyar gyerekek átlagosan havi négyezer forint zsebpénzből gazdálkodnak, az Egmont Epha kiadó felmérése szerint a német gyerekek ennek kétszeresét, az angol gyerekek ennek a háromszorosát is megkaphatják a Halifax Bank adatai szerint.Források: