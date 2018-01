Adél hisztijét is megosztja Istenes Bence

Istenes Bence és Csobot Adél mindennapi életében is előfordulnak nehezebb pillanatok – például akkor, ha Adélnak átmenetileg búcsút kell vennie kisfiától, Nátántól.– Kétlaki életet élünk Németországban, és időnként vannak munkák, amiket otthon, Ma­gyarországon elvállalok. Emiatt vannak helyzetek, hogy rövid időre haza kell utaznom – árulta el a Borsnak Csobot Adél. – Persze tudom, hogy ilyenkor ugyanolyan biztonságban van Bencével, mint velem, de ahogy a vlogban is látható, mégis megvisel. Előjönnek az igazi anyai érzések belőlem, mert elválni mégiscsak ne­héz, még akkor is, ha csak másfél napról van szó. Ráadásul kicsit félve ülök repülőre egyedül.Adél számára si­keresen indult ez az év, hiszen két díjra is jelölve van. Egyrészt az év közösségi média sztárja kategóriában a Glamour versenyében, másrészt pedig az év legkreatívabb online véleményvezéreként az idei Style Awardon. Emiatt kellett Adélnak legutóbb hazautaznia Magyarországra, és bár boldogan vesz részt a két versenyen, kisfia hiányától mégis kiborult és sírt, amit párja, Istenes Bence közszemlére is tett népszerű video- blogjában az interneten. A videót pedig öt nap alatt közel háromszázezren nézték meg.– Amikor kitaláltuk, hogy indítunk egy ilyen vlogot, akkor mindkét oldalt bevállaltuk, hiszen tudtuk, hogy nem csak boldog pillanatokat örökítünk majd meg, hanem igenis adódhatnak nehezebb helyzetek. Előfordul, hogy rövidebb időre el kell engednünk egymást, vagy meglehet, hogy néha hisztizek. Ezek mind életszerű, emberi viselkedések, és szerintem pont ettől marad a vlog hiteles – mondta a Borsnak Csobot Adél, aki nem véletlenül kapott idén jelölést a véleményvezér díjra, hiszen azzal, hogy őszinte bepillantást enged az életébe, és ennyien szeretik, számos követőjére lehet hatással.