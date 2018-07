Adathalászok támadnak az Extreme Digital nevében

Az Extreme Digital webáruházának nyitólapján elhelyezett üzenetben is tájékoztatta vásárlóit arról, hogy az elmúlt napokban ismeretlenek a vállalat nevében tömegesen küldtek ki hamis üzeneteket „A megrendelés számlája" tárggyal. Ebben az üzenetben egy-egy 7990 forint értékű termék árának visszatérítését ígérték olyan ügyfeleknek, akik ilyen árucikket nem is rendeltek az Extreme Digital-tól - áll az áruház sajtóközleményében.Az internetes csalók egy általuk készített hamis oldalon a felhasználók bankkártyaadatainak megadását kérték, hogy így internetes fizetésre alkalmas adatokat lopjanak el a felhasználóktól. A bankkártya száma, az ahhoz tartozó név, lejárati dátum és biztonsági kód birtokában ugyanis idegenek más bankkártyájával is tudnak fizetéseket indítani.#1 Az Extreme Digital-tól érkező levelekben található linkek mindig a www.edigital.hu oldalra mutatnak, nem vezetnek közvetlenül online fizetési oldalakra.#2 Érdemes manuálisan begépelni a böngészőbe a www.edigital.hu címet, és nem egy gyanús levélben lévő linkre kattintani. Az oldallal való kommunikáció titkosított, amit az ismert böngészőkben a lenti képen látható, biztonságos jelölés is mutat:#3 Az Extreme Digital sosem tárolja a vásárlók online fizetéshez használt kártyaadatait, így biztos, hogy levélben, vagy más üzenetben sem kéri be azokat senkitől, még telefaxon sem.#4 Az Extreme Digital sosem kéri el az ügyfelek jelszavát. Ha valaki elfelejtené a jelszavát, ezen az oldalon kérhet új jelszót: https://edigital.hu/belepes #5 Ha valaki előre utalással vásárol, a díjbekérőt a www.edigital.hu oldalon a saját felhasználói fiókjából minden esetben le tudja tölteni. Tehát valaki küld egy hamis bekérőt, elég belépni a webáruházba, és ott könnyen leellenőrizhető a dokumentum valódisága.#6 Az Extreme Digital sosem számít fel extra költséget a nyereményjátékain nyert termékek átvételéért. Bármilyen ehhez hasonló gyanús üzenet kapcsán érdemes előbb egyeztetni a webáruház ügyfélszolgálatával, mielőtt bárkinek bármilyen pénzt utalnánk.#7 Ha hamisnak tűnő, adatfrissítésre felszólító üzenetet kap valaki, akkor is érdemes az e-mailben lévő link helyett kézzel megnyitni a www.edigital.hu oldalt, és ott felkeresni a saját fiókot, így elkerülhető, hogy hamis oldalra tereljék a felhasználót.