Ada új karrierjéhez edzette magát

Amikor az év elején Ada egy tévéműsorban hirtelen felkapta a lábfejét, és álló helyzetben a hóna alá húzta, nehéz volt hova tenni a jelenetet. Nem olyan szokványos ez, még akkor sem, ha valaki jó formában van. Kiderült, hogy ez nem a kész átverés - írja a Nők lapja Café "Kisgyerekkorom óta sportoltam: úsztam, korcsolyáztam, majd tornáztam is. Aztán hétévesen kezdtem el ritmikus sportgimnasztikázni, majd aerobikozni. Így nemcsak a sport, hanem a versenyek is az életem részévé váltak. Budapest-bajnok és országos bajnok is lettem. Az ízületeim ezért lettek ilyen lazák, és bár azóta természetesen nem vagyok olyan hajlékony, a spárga talán még ma is menne" – emlékezett vissza Ada.