Ábel Anitát teszik Tilla helyére

A TV2 a tavaszi sajtótájékoztatóján nagy dobásként jelentette be, hogy Tilla új szórakoztató műsort kap. Az Annyit ésszel, mint erővel című game-show három héttel ezelőtt, március 20-án rajtolt a Tények után a képernyőn. A gigantikus díszletben zajló játék nem egy átlagos show-műsor, mert nem csak ügyességi feladatokban kell helytállniuk a résztvevőknek, hanem az agyukat is meg kell tornáztatniuk ahhoz, hogy eljussanak a tízmilliós fődíjhoz.Hétfőtől már egy későbbi időpontban látható a műsor - írja a borsonline.hu . Helyére az Extrém Activity került, amelyet egykor még Liptai Claudia, most pedig Ábel Anita vezet.Az Extrém Activity már bizonyított, hétfőtől pedig kora este lesz látható vadonatúj epizódokkal, az első adásban Pápai Joci, Majka és Curtis játszik majd a Pásztor Anna, Nika és Tóth Vera alkotta csapattal.