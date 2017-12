A zaklatással vádolt karmesterre inkább nem számít a Metropolitan

A New York Times és a New York Post számolt be korábban arról, hogy a sztárkarmester 1985-től éveken át szexuálisan zaklatott egy fiatalkorú férfit. Az ügy 1993-ig tartott és a ma 48 éves férfi kis híján öngyilkos lett a történtek miatt.



Az operaház vasárnap jelentette be, hogy James Levine mostantól nem vesz részt a Met produkcióiban, a már meghirdetett előadásokon sem vezényel. Az operaház megbízott egy korábbi ügyészt is, hogy minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytasson le.



A 74 éves művész negyven éven át, 1976-tól 2016-ig volt a Metropolitan Opera zeneigazgatója. Parkinson-kórja miatt tavaly visszavonult tisztségéből, de alkalmanként továbbra is dolgozik a Metben, a szezonban szombaton vezényelt először és utoljára.