A YouTube-on, élőben is elérhető az M1

A mai naptól az M1 24 órás adásfolyama a youtubeon is követhető élőben. A cél az, hogy a hagyományos televíziós adás mellett a nézők okoseszközökön, utazás közben, vagy olyan körülmények között is bekapcsolódhassanak a hírcsatorna közvetítésébe, ahol nincs a közelben elérhető televízó-készülék.Az élő adás itt érhető el:Az M1 YouTube-csatornájával már kettőre emelkedett azon hazai közszolgálati csatornák száma, amelyek a legismertebb videós közösségi portálon is elérhetők. Korábban, tesztjelleggel az M2 Petőfi TV műsorai váltak elérhetővé az ismert videómegosztón, és az M2 Petőfi TV youtubeos megjelenésének tapasztalatai után döntötte el a közmédia vezetése az M1 YouTube-os elérhetőségét is.