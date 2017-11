A VIszkis - Ambrus Attila története, erdélyi gyerekkorától a szökéséig

Rablás előtt egy pohár viszki. Innen kapta a későbbi Viszkis jelzőt Ambrus Attila.

Az egykori bűnöző története már közel negyed évszázada foglalkoztatja a közvéleményt. A film nyomon követi Attila rablásait, erdélyi gyerekkorától a Gyorskocsi utcai szökéséig. A romantika mellett lesz benne sok izgalmas akciójelenet is. A XX. század leghírhedtebb bankrablója ma már tisztességes életet él, megházasodott, kerámiáival járja az országot.Antal Nimród kevésbé ismert, fiatal színészeket választott a főszerepekre. Szalay Bencével és Móga Piroskával is beszélgettünk. A mintegy 1,7 milliárdos összköltségvetésű film producere, Hutlassa Tamás megindokolta, mit lát a néző ennyi pénzért.

Két Viszkis egy filmben - Ambrus Attila egy rövid szerepben felbukkan az életéről készült fimben.

– A Viszkis film a ’80-as évek végén, a ’90-es évek elején játszódik, ez azt jelenti, hogy ki kellett cserélnünk a járókelők ruházatát, az autóparkot, az utcatábláktól kezdve a telefonfülkéken át mindent. Igyekeztünk látványos akciókatkészíteni, ami szintén nagyobb költségvetést igényel – nyilatkozta a Kisalföldnek Hutlassa Tamás.A film alkotói nem szeretnének hőst csinálni Ambrus Attilából, a korabeli sajtó emelte a figyelemközéppontjába.– Egy életszakaszt látunk a filmben, elindulunk az erdélyi gyerekkortól, majd már felnőttként Magyarországra szökik, megpróbál beilleszkedni, és elérkezünk abba az időbe, amikor a rablásait végrehajtja, látjuk, ahogy elkapják. Nem akarom lelőni a poént, a történetet többé-kevésbé ismerik, de lesz meglepetés azok számára, akik eljönnek a moziba.A filmalap már tárgyalt külföldi forgalmazókkal, A Viszkis jól szerepelt a varsói nemzetközi filmfesztiválon is. Hutlassa Tamás nagyon magas nézőszámmal lenne elégedett.Kevés ismert embernek adatik meg, hogy még életében film készül róla. Ambrus Attila elmondta, milyen érzésekkel várja a filmet.– Ambivalens érzés, nyilván a lelkem mélyén örülök annak, hogy valami „maradandót" alkottam, a másik része, hogy olyan dolgokat csináltam, ami a társadalomban nem egy bevett gyakorlat. Sajnos nem a kerámiázás révén kerültem be a köztudatba. A film elsődleges célja a szórakoztatás, hogy a néző megfeledkezzen a hétköznapi problémáiról.Bűnözői múltja miatt nem kaphat pénzt a filmért, Nimród felé viszont volt egy elvárása.– A filmben mint közreműködő vettem részt, annyi kérésem volt, hogy egy-két mondat erejéig szerepelhessek a filmben, ezért egy minimális tiszteletdíjat kaptam. Nem ebből fogok meggazdagodni, sokkal fontosabb volt nekem, hogy jó film szülessen, tulajdonképpen ez is egyfajta reklámfelület.Attila ma is szereti a whiskyt, kérdéseinkre is készségesen válaszolt. Egy utazása során óriási összeget költött, a Seychelle-szigeteki nyaralása hárommillió „forintjába" került. Azt is elárulta, rendszerint a sütő aljába rejtette el a rabolt pénzt és a fegyvereket. Ma már a kerámiázásról szól az élete, emellett gyakran hívják előadásokat tartani. Arról is kérdeztük, van-e valamilyen jobban jövedelmezőbb terve.– A kerámia az, ami meghatározza az életemet, olykor előadásokat tartok arról, hogyan lehet a mélyről felállni, hogyan lehet reintegrálódni. Nem bankrablótanfolyamokat tartok, mielőtt bárki azt hinné. A következő tíz évben szeretnék valami komolyat alkotni szakmailag. Szeretnék gyereket, de ha nem lesz, akkor sem leszek boldogtalan.

A film fő alkotói



Rendező, forgatókönyvíró: Antal Nimród

Producer: Hutlassa Tamás

Főbb szereplők: Szalay Bence, Móga Piroska , Schneider Zoltán, Klem Viktor, Gazsó György, Oszter Sándor, Csuja Imre, Keresztes Tamás

Zene: Yonderboi

Operatőr: Szatmári Péter

Vágó: Kovács Zoltán

Ambrus Attilát – az első ránézésre visszafogottnak tűnő – Szalay Bence alakítja. Attila csak annyitkért az első filmes Bencétől, hogy lopjon egy csokit a közértből, akkor hiteles bankrabló lehet. Nem merte bevállalni, csak egy korongot lopott a székesfehérvári jégpályáról. Nimródnak is nagy szerepe volt a hiteles szerep alakításában, sikerült kihoznia Attila kemény és határozott fellépését.– Hatalmas élmény volt ilyen volumenű filmben szerepelni, egész nyáron át tartó nyaralás volt, minden percét élveztem. Az egyik legnagyobb kihívás a kihallgatási jelenet volt. A Gyorskocsi utcai börtönből való megszökés félelmetesebb volt, mint gondoltam.A fiatal színész számára megterhelő volt a felkészülés. A film után sokkal több lehetőséget remél.– Féléves felkészülés előzte meg a forgatást. Az egyetem mellett korán reggel konditerembe jártam, éjféltől hokiedzésekre, ezután még KRESZ-vizsgára is kellett készülnöm.A női főszerepet a szabadúszó Móga Piroska kapta, ő lesz Kata, a Viszkis barátnője a filmben.– Gyerekkorom óta ismerem Ambrus Attila történetét, nagyon örültem, hogy film készül róla. Izgalmas volt ebben a dologban részt venni. Ez alapvetően egy fikciós film és nem pusztán Ambrus Attila élete, nyilván én is érzékeltem abból hideget-meleget, hogy egy bűnözőről filmkészül. Igyekeztem összeszedni ezzel kapcsolatban a régi élményeimet, dolgoztam azon, hogy a kitalált karakternek megfeleljek.Piroskát sokan az Aglaja című 2012-es filmből ismerhetik, valódi énje sok mindenben különbözik a filmben megformált karakterétől.– Elég összetett jellem, nagyon jó hátterű, értelmiségi családból származik. Van benne valamifélekíváncsiság Attila világa felé. Amikor kiderül, hogyan „szerzi" a pénzt, homokba dugja a fejét, nem vállalja a felelősséget az eseményekkel kapcsolatban. A valóságban nem ilyen vagyok, kiállok amellett, akit szeretek. Kata határozottsága azonban közel áll hozzám.Piroska azt is elárulta, melyik rész volt a kedvence.– Nagyon szerettem a vacsorás jeleneteket forgatni. Nagyon nagy élmény volt számomra ez a jelenet, rengeteget elmond a karakterről, ahol felnőtt, és azt hiszem, alapvetően arról, hogy mi az, ami Attilát abba kergeti, hogy bankot raboljon.• 1988-ban egy vonat alvázára kapaszkodva szökött át Romániából Magyarországra.• Hét éven át nem tudták elkapni.• 1993. január 22-től 1999. október 18-ig összesen 29 sikeres rablást hajtott végre.• 1999. július 10-én megszökött a Gyorskocsi utcai börtönből, majd további három rablást követett el.• 1999. október 27-én elfogták.• Rablásait általában két és fél percen belül hajtotta végre.• Összesen 195 milliót zsákmányolt, melyből közel hatvanmillió térült meg.• A rendőrségnek 30 milliójába került az elfogása, a BRFK 60 munkatársa dolgozott az ügyön.• 17 év börtönre ítélték, jó magaviseletéért – 13 év után – 2012. január 31-én szabadult.