A Virtuózok tehetségeivel lép színpadra José Cura Tokajban

José Cura az M5 kulturális csatorna szombati műsorában elmondta: a koncert elsődleges célja, hogy olyan fiatal zenészeket és énekeseket mutassanak be a közönségnek, akiket pár év múlva már talán az egész világ ismerni fog. "Itt most nem én leszek a középpontban, mint ahogyan azt a nézők amúgy megszokhatták. Egy-két híres áriát magam is elénekelek, de a reflektorfény végig a fiatalokon lesz" - hangsúlyozta a világszerte ismert tenor, hozzátéve, hogy a szombati koncerten populáris klasszikusokat és klasszikus popszámokat is hallhat a közönség.



"Ha nagyobb közönséget akarunk megszólítani, akkor nekünk, operaénekeseknek kompromisszumot kell kötnünk. Tömegekhez ugyanis csakis mikrofonnal tudunk elérni. De ha fel akarjuk hívni a fiatal tehetségekre a figyelmet, akkor a cél szentesíti az eszközt" - emelte ki José Cura, aki elmondta azt is: most először jár Tokajban, amelyet korábban csak kiváló borairól ismert. A koncerten José Cura vendége lesz Koós Boglárka, Bojtos Luca, Sándor Zoltán, Lugosi Dániel Ali, Korossy-Khayll Csongor és Kökény Tamás. A kíséretet a Magyar Állami Operaház Zenekara adja Pejtsik Péter vezényletével.