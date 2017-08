A világűrt is meghódította a Lavazza - hamisítatalan presszókávét ihatnak az űrhajósok

Elsőként Samantha Cristoforetti kóstolhatta a világűrben főzött olasz eszpresszót.

Kép forrása: aisdesign.org

Érkezéskor az űrhajósokat ízig-vérig olasz termék fogadta: az innovatív kapszulás ISSpresso kávégépet az Argotec és a Lavazza fejlesztette ki az Olasz Űrhivatallal kialakított PPP-konstrukció keretében.A gép 2015. május 3-án, a Futura űrexpedíció alkalmával állt üzembe az űrállomás 1-es számú Unity moduljában. Ekkor ivott Samantha Cristoforetti a világtörténelemben elsőként presszókávét a súlytalanság állapotában.

A kísérletet koordináló Olasz Űrhivatal tette lehetővé a gép Nemzetközi Űrállomásra Szállítását, majd a NASA-val kötött megállapodásnak köszönhetően az ISSpresso tartósan is a Föld körül keringő űrállomáson maradhatott.Az ISSpresso gép immár 27 hónapot töltött a világűrben, 400 kilométerrel a Föld felszíne felett, és ezáltal újabb olasz űrhajós Paolo Nespoli élvezheti az űrben is az otthon megszokott módon a tökéletes presszókávét.

A Lavazza kapszulák nyújtotta kifinomult, kiegyensúlyozott ízvilágnak köszönhetően az aroma pontosan ugyanaz, mint földi körülmények között, de a hab és a kávé nem keveredik, hanem elkülönül egymástól, és a hagyományos kávéscsészét speciális tasak váltja fel.Az ISSpresso olyan szélsőséges környezetben is képes kávét készíteni, ahol a folyadékok viselkedése teljes mértékben eltér a Földön megszokottól. A készítési eljárás változatlan: épp olyan egyszerű és praktikus, mint hagyományos környezetben, annyi különbséggel, hogy az asztronauták szívószállal fogyasztják el a kávét.Az ISSpresso kielégíti a NASA által támasztott rendkívül szigorú előírásokat az űrhajósok által használt egyéb meglévő fedélzeti rendszerekkel biztosítandó kompatibilitás terén. A kávékiadási útvonal tisztításáról innovatív eszköz gondoskodik.

Az ISSpresso gép használatával Paolo Nespoli azt is lehetővé teszi, hogy Föld körüli pályán tanulmányozzunk bizonyos, a Földön nem szimulálható fizikai jelenségeket. A rendszernek köszönhetően sikerült szabadalmaztatnunk például a földi gépeken keletkező kávé- és vízlerakódások eltávolítására alkalmas innovatív technológiát, amellyel akár 30%-kal is mérsékelhető a vízpazarlás.

A Lavazzával fennálló szinergia több nemzetközi jelentőségű tudományos és műszaki probléma megoldásához is hozzásegített minket, és új lendületet adott kísérleteinknek

- fűzte hozzá David Avino, az Argotec ügyvezető igazgatója.