A világból bárhonnét lehet dirigálni a Bécsi Filharmonikusokat a virtuális karmesterrel

Fotó: ©HannaPribitzer

Hamarosan bárki átveheti Zubin Mehta helyét a Bécsi Filharmonikusok élén, és elvezényelheti a Kék Duna keringőt, a Kis éji zenét vagy Brahms V. magyar táncát – legalábbis virtuálisan. A bécsi Zene Háza (Haus der Musik) kifejlesztette egyik legnépszerűbb installációjának mobil verzióját, így a virtuális karmestert mostantól bárki kibérelheti és felállíthatja a rendezvényén vagy kiállításán.Ki ne szeretne Kobayashi Ken-Ichiro vagy Zubin Mehta nyomdokaiba lépni, és egy világhírű nagyzenekart vezényelni? A bécsi Zene Házában már eddig is megvolt erre a látogatók lehetősége: eddig 3 millió érdeklődő ragadta meg a virtuális karmesteri pálcát és adta meg a taktust a Bécsi Filharmonikusoknak.A nagy sikerre való tekintettel az intézmény nemrégiben elkészítette a virtuális karmester mobil változatát, egy boxot, amit a hangmúzeum a világ bármely tájára el tud juttatni. Az utóbbi években több városból érkezett hasonló megkeresés, New Yorkban, Tel Avivban, Moszkvában, Salzburgban és Helsinkiben is megirigyelték a Zene Háza installációját.

A konténerbe zárt zenekar a legmodernebb technikával rendelkezik. High-end hangfalak, egy finomhangolású hangrendszer, egy digitális kottapult, egy nagy felbontású projektor és egy 2,5 x 1,4 méter nagyságú vetítővászon gondoskodik a legélethűbb élményről. Az installációt bárki kibérelheti, a szállításról, össze- és szétszerelésről a Zene Háza szakemberei gondoskodnak.A Bécs Filharmonikusokat tehát hamarosan akár Budapesten is vezényelhetjük. Az érdeklődőknek a mobil verzióban sincs más dolguk, mint megragadni a karmesteri pálcát és kiválasztani a zeneművet.

Az újdonsült karmester a klasszikusok széles skálájáról válogathat: ifj. Johann Strauss Kék Duna keringője vagy id. Johann Strauss Radetzky-indulója éppúgy fellelhető a digitális kották közt, mint Mozart Egy kis éji zenéje és Brahms V. magyar tánca. A zenemű kiválasztása után kezdődhet a móka!A zenészek karnagyuk minden mozdulatára figyelnek, minél jobban kitárja a karját, annál hangosabban zenélnek és minél gyorsabban vezényel, annál gyorsabban játszanak. A dirigens kiemelhet egyes hangszereket is, ha a vonósokhoz fordul, akkor ők játszanak hangosabban, ha a fúvósokhoz, akkor azok.Ha pedig segítségre van szüksége, akkor Zubin Mehta, a Bécsi Filharmonikusok karmestere és a Zene Háza tiszteletbeli elnöke minden zenemű elején megmutatja, hogy hogyan kell azt vezényelni.