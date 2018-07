A világ legszexibb időjósát dobta a pasija, a Call of Duty-ért

Megteszek mindent, ami ahhoz kell, hogy bajnok legyek. Napi 24 óra van csak, és nem volt elég időm ahhoz, hogy elérjem a célomat, hogy világbajnok legyek."

A korábban fitnes-modellkedéssel foglalkozó Douglas Martin azért szakított barátnőjével - aki nem más, mint a világ legszexibb időjósa, a mexikói Yanet Garcia -, mert úgy döntött, hogy a jövőben profi Call Of Duty játékosság küzdi fel magát, új terveibe viszont nem fér bele a barátnője - olvasható a storypick.com -on.Ha hirtelen nem ugrik be, kiről is van szó, nézze meg ezt az összeállítást:Douglas a YouTube csatornáján jelentette be a hírt. Elmondta, hogy neki most a fő célja a Call of Duty játékra kell "teljes munkaidőben" összpontosítania, emellett már nem jut ideje a barátnőjére.- magyarázta döntését.