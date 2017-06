A világ legszebbjei között 3. lett egy magyar tinilány - fotók

Május 23. és 28. között rendezték meg az albániai Dürres tengerparti városában az idei Miss Summer World szépségversenyt, melyen a világ legszebb tinédzser modelljei mutatták meg magukat. A megmérettetésen többek közt amerikai, olasz, mexikói, bulgár és macedón lányok képviselték hazájukat. Magyarországról Németh Gréta kapott meghívást a szépségversenyre."Gréta igazi természetes szépség és smink nélkül is remekül megállta a helyét a mezőnyben" – mondta Kovács Lili, a Kids Model Hungary Kft. képviselője.A Tolna megyei fiatal különlegessége, hogy szabadidejében minden nap használta a szemüvegét, de fellépéskor a nélkül vonult a színpadra. Németh Gréta minden várakozást felülmúlva bekerült a legjobb háromba és a 2nd Runner Up díjat nyerte meg hazánknak.A Kids Model Hungary Kft most keresi az ország legszebb hercegét és hercegnőjét. A gyermekmodell tehetségkutató verseny fődíja a teljesen költségmentes világversenyre való kiutazás a nyertesnek és kísérőjének. Jelentkezni 3 és 18 éves kor között lehet fiúknak és lányoknak egyaránt.