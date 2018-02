A világ legnagyobb optikai teleszkópját alkották meg Chilében

Az Espresso nevet kapott nagy felbontású műszert néhány hónapja szerelték fel Chilében az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjára (Very Large Telescope - VLT). Február 4-re virradó éjjel első alkalommal összekapcsolták a VLT négy fő teleszkópjának fényét, ezzel egy 16 méteres teleszkóp fénygyűjtő erejét érte el. Így felszínét tekintve a VLT lett a világ legnagyobb optikai teleszkópja.



Az Espressónak köszönhetően a gyengén világító objektumok is könnyen láthatóak lesznek. A műszer lehetővé teszi továbbá a négy teleszkóp egyike fényének önálló befogására. Ezáltal rugalmasabban felhasználhatóvá vált.



Xavier Barcons, az Európai Űrügynökség (ESO) vezérigazgatója indította el a VLT irányítótermében az Espresso első megfigyelését.



"Varázslatos pillanat volt. Egy álmot váltottunk valóra, amelyről látnoki képességű kutatók már évtizedekkel ezelőtt álmodtak" - idézte Francesco Pepét, az Espresso projektvezetőjét a Genfi Obszervatórium közleménye.



A svájci, olasz, portugál és spanyol kutatók együttműködésében kifejlesztett Espressónak köszönhetően a távoli csillagrendszerekben lévő, a Földhöz hasonló bolygókat is meg lehet figyelni. Ráadásul a műszer segíthet az univerzum alapvető fizikai állandóinak méréseiben és annak vizsgálatában, hogy ezek az állandók az idők során hogyan változnak.



Az Espresso az úgynevezett kvazárok vizsgálatát is lehetővé teszi. Ezek a nagyon nagy távolságban lévő csillagszerű rádióforrások általában távoli galaxisok aktív magjai.



A négy fényforrás egy műszerben való összekapcsolása újabb lépés az óriásteleszkóp kialakítása felé, amelyet az ESO az Atacama-sivatagban készül felállítani. A 40 méteres átmérőjű Rendkívül Nagy Teleszkóp (Extremely Large Telescope) a tervek szerint 2024-ben kezdi működését.