A világ legjobb női séfje is ott lesz az idei Gourmet Fesztiválon

Kép: http://vilagevo.hu

Idén túllép az ország határain, és a régió legjobb éttermeiből is bemutat néhányat a Gourmet Fesztivál, melynek során a legkiválóbb magyar éttermek mellett szlovén, lengyel és szlovák sztárséfek fogásait is kóstolhatják a látogatók május 18. és 21. között a Millenáris Parkban.Míg a korábbi években egy-egy étel került középpontba, tavaly már két alapanyagra fókuszált a Gourmet Fesztivál - közölték az MTI-vel a szervezők.Mint a közlemény emlékeztet, a fesztivál immár hagyományosan felsorakoztatja Magyarország legkiválóbb éttermeit, így egy kisebb séta közben megkóstolható az egész ország legjobb séfjeinek kínálata a trendi vidéki konyháktól a Michelin-csillagos éttermekig.

A Gourmet a régió kulináris színterének legjavából is hív vendégeket Budapestre. Az éttermeken túl idén is jelen lesznek a legjobb magyar cukrászdák, borászatok, sörfőzdék, pálinkakészítők, és a kézműves élelmiszerek széles választéka is megtalálható lesz.A magyar gasztronómia legnagyobbjai és gasztrocelebjei mellett így a nemzetközi konyha kiemelkedő alakjai is feltűnnek.A fesztiválra érkezik az év elején a világ legjobb női séfjének választott Ana Ros, a szlovén Hisa Franko étterem séfje, és itt lesz a regionális konyha másik jeles képviselője, Wojciech Amaro, aki sokáig a világ két kiemelkedő séfje, Ferran Adriá (El Bulli) és Rene Redzepi (Noma) mellett dolgozott. Később saját éttermével megszerezte Lengyelországnak az első Michelin-csillagot, a világ legjobb éttermeit számon tartó The worldís 50 best restaurants listáján pedig a régió egyik felfedezettjeként szerepel.Szintén a Gourmet vendége lesz Anna Olson cukrász, a Food Network TV műsorok sztárja, számos bestseller szerzője, és bemutatót tart az ázsiai konyhájáról ismert pozsonyi Fouzoo étterem is.A magyar felhozatalból minden napra jut egy-egy Michelin-csillagos séf, de színpadra lép Széll Tamás és a magyar Bocuse díOr-csapat is.A gasztroszínpadon szerepel többek között Bernáth József, Steiner Kristóf, valamint Gianni Annoni is.Idén nemcsak a színpadon, de exkluzív vacsorák keretében is találkozhat a közönség a legjobb séfekkel. Ana Ros, Wojciech Amaro és Széll Tamás menüire érdemes már előzetesen jegyet váltani, de lesz magyar Michelin all-star, illetve a legjobb vidéki séfek által prezentált vacsora is.A színpadi programokon és exkluzív vacsorákon túl ismét lesznek workshopok, ahol a szakma legjobbjaitól és neves séfektől tanulhatnak a résztvevők a legkülönbözőbb témákban, továbbá idén még több gyerek- és családi programmal készül a fesztivál - közölték a szervezők.