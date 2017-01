A VIASAT3-on úrrá lesz a Sikítófrász!

A zsűri: Ganxsta Zolee, Dér Heni és az Animal Cannibals.

Szoktál énekelni? Esetleg a zuhanyzóban is? Ha igen, akkor mit szólnál ahhoz, ha nem a fürdőszobád magányában, hanem extrém körülmények között, ijesztőbbnél ijesztőbb próbatételek során kellene eltalálnod a helyes hangokat? A VIASAT3-on január 26-án debütáló Sikítófrász celebszereplőinek pont ez lesz a feladata, a tét pedig nem kicsi: a játék során összegyűjtött nyereményösszeget minden héten a győztes csapat által kiválasztott alapítvány kapja meg.A szórakoztató vetélkedőben minden héten két háromfős celebcsapat verseng a zsűri kegyeiért és a végső győzelemért. Dolgukat nehezíti, hogy nemcsak énekelniük kell, hanem közben rendkívüli, és néha ijesztő próbatételeket is ki kell állniuk. Ráadásul a zsűri tagjai, Dér Heni, Ganxsta Zolee és az Animal Cannibals sem biztos, hogy könyörületesek lesznek a résztvevőkkel.- Szerencsére a Sikítófrászban inkább a humor oldaláról kell megközelítenünk a produkciókat, és nem kell mély szakmai elemzésekbe bonyolódnunk - nyilatkozta Qka MC, az Animal Cannibals tagja, miért is vállalta el a felkérést a zsűritag szerepére.A produkcióban a műsorvezető, Lakatos Márk is tartogat néhány beszólást a versenyző hírességeknek.

- A Sikítófrászban az a legjobb, hogy szembesít a valós vagy vélt félelmeinkkel. Sokszor rossz beidegződések miatt félünk, aztán rájövünk, hogy nem is olyan félelmetes. Mondhatni, ami nem öl meg, az megerősít - mondta Márk.A vetélkedő részben az amerikai Killer Karaoke, részben pedig a Sing If You Can formátumot ötvözi. Lényege, hogy a játékosokat a legkülönbözőbb módokon próbálják összezavarni és megijeszteni, miközben nekik nem szabad abbahagyniuk az éneklést. A versenyzők között ott lesz Szorcsik H. Viki, Varga Viktor, Zámbó Krisztián és Horváth Éva is. Az, hogy a kritikákat, vagy a hátborzongató lényekkel teli dobozokat és más félelmetes kihívásokat viselik-e rosszabbul, a műsorból kiderül. Az viszont biztos, hogy a félelmük igazi volt.- Régen nevettem ennyit egy adás felvételén, de nem egyszer éreztem azt, hogy megszakad a játékosokért a szívem, mert láttam, hogy őszintén félnek. Legalábbis a helyükben én biztosan ezt tettem volna - mondta a zsűriben helyet foglaló énekesnő, Dér Heni.Lakatos Márk minden adásban győztest hirdet, a nyertes celebcsapatok pedig a záró feladat során összegyűjtött pénzösszeget jótékonysági célokra ajánlják fel.