A VeszprémFesten koncertezett Joss Stone - Fotók

Az angol soul, R&B és reggae énekes, dalszerző most 30, és élete felét a zene töltötte ki. 15 évesen szerződött le az egyik vezető kiadóhoz, 16 évesen pedig megjelent bemutatkozó albuma, a The Soul Sessions. Stone hangja semmiben nem hasonlított egy tinédzseréhez, sokkal inkább emlékeztetett egy érett énekes hangjára, aki éveket töltött füstös éjszakai klubokban. Nem csoda hát, ha a The Soul Sessions bevonult a modern klasszikusok közé.14 évvel és jó néhány albummal később a mérleg 14 millió eladott lemez világszerte - és ez a siker kétség kívül az angol női soul művészek új generációjának útját is egyengette.Számos elismerése között találunk két Brit Awards-ot és egy Grammyt is - az 5 Grammy jelölésén túl.Életkorához képest hosszúnak mondható karrierje során olyan nevekkel zenélt egy színpadon, mint James Brown, Mick Jagger, Robbie Williams, Rod Stewart, Gladys Knight, Solomon Burke, Blondie, Smokey Robinson, Melissa Etheridge és még sokan mások. Közreműködött Jeff Beck és Ringo Starr albumán, fellépett a Super Bowl előtt és énekelt a Grammy díjátadón. Olyan tökéletes zenei csodáknak lehetett részese, amelyekre a legtöbb ember egy életen át vágyik. S élte át mindezt a függetlenség és életöröm érzésével.Stone egy kicsit mindig is lázadó volt; amikor mezítláb táncol a színpadon, vagy ahogyan váltogatja a hajszíneit, vagy felszólal számára fontos ügyekért. És rajongói is részben azért szeretik, mert szabadelvű, és mindig a saját megérzéseit követi.2015-ben jelent meg hetedik lemeze, a Water For The Soul. Ezt megelőzően vágott bele a már hosszú évek óta vágyott és tervezgetett Total World Tour-ba azzal a céllal, hogy a világ minden országában énekelhessen.Jelenleg is világszerte turnézik, ennek egyik állomása a VeszprémFest, ahol pop és soul slágereit adja elő.