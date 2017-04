A védőnői hivatás, és ami mögötte van

A jelöltekről szóló rövid leírást az alábbi linken lehet feltölteni, és ugyanitt olvasható a hivatalos felhívás is:

Vajon minden rendben van odabent? Amikor pedig már megszületett a baba - biztos nem éhes, eleget aludt, mitől fájhat a hasa? Aggodalmak és bizonytalanságok, amelyekkel valamennyi kismama és anyuka szembesül. Ezekben a kérdésekben hatalmas segítséget jelentenek a védőnők, akik nem csak gyakorlati tanácsokkal, szakértelemmel és tapasztalataikkal, hanem sokszor lelkileg is támogatják az édesanyákat. Emellett közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a többi családtaggal, nagyobb testvérekkel is.Ez egyfajta bizalmi viszony is, amely sokkal több annál, mint azt sokan gondolnák. A védőnők számtalan helyzetben nyújthatnak segítséget a magzat és a gyermek fejlődése során.„Nagyon büszkék vagyunk a védőnőinkre, ráadásul ez egy olyan hivatás, amely nemzetközileg is egyedülálló. A feladataik nagyon szerteágazóak: a várandósság idején az édesanyák mellett vannak, az újszülöttel pedig már a születés utáni 72 órán belül találkoznak" – kezdte Csordás Ágnes Katalin, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke.„6 hetes korig hetente ajánlják fel a látogatást, ilyenkor nemcsak az újszülöttre, de az édesanyára is különösen odafigyelnek. Sokszor egyetlen jól irányzott kérdéssel segítenek felszínre hozni olyan pszichés problémákat -­ szorongás, önértékelés hiányából adódó - amelyek gyakoriak ebben az időszakban. A védőnői hivatás azonban nem merül ki csupán ezekben az alkalmakban, hisz a későbbiekben a tanácsadásokon, és az évenkénti egészségi állapot szűréseken is találkoznak anyával és gyermekével. Elhivatottsággal, aktívan végzik az iskolás gyermekek ellátást, részt vesznek a helyi egészségmegőrző programokban, amelyekkel nemcsak a prevenciót, de a közösségi élet építését is segítik. Kisebb településeknél pedig az sem ritka, hogy az édesanyát régi „gyermekükként" köszöntik, amikor újra hozzájuk kerül kismamaként" – tette hozzá Csordás Ágnes Katalin, aki elmesélte, arra is volt már példa, hogy a védőnő egészen a szülőszobáig kísérte a leendő anyukát.A családokat segítő, áldozatos tevékenységet a Magyar Védőnők Egyesülete 2011 óta az Év Védőnője díjjal is elismeri. Az anyukák április 30-ig jelölhetik védőnőiket a hozzájuk kapcsolódó személyes történetekkel. Idén először két felületen is várják a pályázatokat: az édesanyák a MAVE honlapja mellett a jelölést támogató Sudocrem hivatalos magyarországi Facebook oldalán is benevezhetik legfőbb segítőjüket. A jelöléseket beküldők között értékes Sudocrem ajándékcsomagok találnak gazdára, a kategóriák végső győzteseit pedig a Magyar Védőnők Egyesületének szakmai zsűrije választja ki.