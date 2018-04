A UPC Direct átrendezi a csatornahelyeket

Azok az előfizetők, akik rendelkeznek UPC Direct mediabox berendezéssel, április 6-ától már élvezhetik is az új és egyszerűbb csatornakiosztást.Az új csatornasorrend a minőséget helyezi előtérbe. Összesen 7 csatorna helye változik: a TV2 a Light TV csomagban, az RTL Spike, a Paramount, az M3 és a Comedy Central a Medium TV, valamint a Nick Jr. és a Comedy Central Family a Plus HD TV csomagban.A változás semmilyen egyéb tevékenységet nem igényel a mediabox berendezéssel rendelkező előfizetők részéről. Azonban azon ügyfeleknek, akik saját vevőkészülékkel rendelkeznek, érdemes újrahangolást végezniük, hogy továbbra is élvezhessék a csatornák műsorkínálatát – ehhez igény esetén online vagy telefonon a UPC Direct ügyfélszolgálatán kapnak segítséget.A Nick Jr. csatornahelye transzpondermozgás miatt már április 3-án megváltozott. Szintén kedd óta az előfizetők az MTV Europe helyén a Viacom magyar nyelvű zenecsatornáját, az MTV Hungary-t érhetik el.A teljes lista a csatornahely változásokról az alábbi összefoglaló táblázatban található.A listázott csatornahelyek kizárólag a UPC Direct által biztosított, automatikus hangolással rendelkező vevőkészülékekre érvényesek. A saját vevőkészülékkel rendelkező előfizetők a hu.upcdirect.com oldalon találják meg