A TV2 szeretné megszerezni Gundel Takács Gábort

Újabb igazi nagyvadra vetett szemet a TV2 – igaz, a kiszemelt egyelőre nem kapta be a csalit. A Bors információi szerint Gundel Takács Gábor több mint tíz év után térhet vissza a TV2 képernyőjére, ám a közte és a csatorna között zajló tárgyalások egyelőre megszakadtak. Úgy tudjuk, a műsorvezető és tárgyalópartnere azzal váltak el, később ismét asztalhoz ülnek, Gundel azonban egyelőre kifarolt.Pedig információink szerint egy olyan műsort ajánlottak a szá­mára, amit nála jobban senki sem is­mer, hiszen több évadot is sikerre vitt 2004 és 2006 között.A csatornát tegnap hiába kérdezték a tervezett műsor és Gundel Takács felkérése kapcsán, egyelőre csak kitérő választ adtak.– A TV2 Csoport rengeteg műsorral készül a nézők számára, ezért sok sztárral tárgyalunk. Hogy kikkel és milyen formában dolgozunk majd együtt, hamarosan bejelentjük – tudtuk meg a TV2 sajtóosztályától.Elérték viszont telefonon a műsorvezetőt, aki részben megerősítette a híreinket, ugyanakkor válaszából az derült ki, még vannak nyitott kérdések a jövőjével kapcsolatban.– Ez megfelel a valóságnak, megerősítem, hogy én is egyike vagyok azoknak, akiket megkerestek. Igen, velem is tárgyaltak, de még nincs mit bejelenteni. Ha lesz mit, akkor természetesen ezt megtesszük – mondta lapunknak Gundel Takács Gábor.