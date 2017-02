A TV2-nek kell kárpótolnia Nagy Alekoszt az elperelt nyeremény lakásért?

Másodfokon, jogerősen is úgy ítélte meg a bíróság, egy szerződésszegés nem lehet következmények nélküli: Nagy Alekosznak vissza kell adnia a nyeremény lakását, amelyet a ValóVilág című műsor fődíjaként kapott az RTL Klubtól. Érthető, hisz annak ellenére, hogy élő szerződése volt a csatornával, a konkurens TV2 ÖsszeEsküvők című párkereső realityjének is igent mondott, és édesanyjával be is költözött a Rezidenciára. Mindezt Hajdú Péter Frizbi című műsorában jelentette be, ahová limuzinnal érkezett, majd a felvételről egyenesen a budaörsi forgatás helyszínére vitték, oda már édesanyjával, Vája asszonnyal cuccolt be - írja a BorsOnline Az RTL Klub perelt, kedden, Valentin-napon pedig jogerős ítélet született. A Bors forrásai szerint ugyanakkor Alekosz annak tudatában egyezett meg a csatornával, hogy akár el is veszíthet mindent, amit addig megnyert, így igyekezett egy olyan szerződést kötni, amely bebiztosítja őt az ilyen esetekre is. Így emlékezett a Bors megkeresésére Hajdú Péter is. Ő volt a producere az ÖsszeEsküvőknek.– Én mint a műsor gyártója Alekosszal és édesanyjával az ÖsszeEsküvők című műsorra kötöttem szerződést. Az én szerepem így a műsor végeztével meg is szűnt – magyarázta Hajdú. – Azt tudom, hogy a TV2 akkori programigazgatója vállalt garanciákat, ha jól emlékszem, többek között jogi segítséget, és azt is, hogy Alekoszt foglalkoztatni fogja a csatorna. Ezt be is tartotta, sőt Alekosz ma is rendszeres szereplője az Édes életnek – tette hozzá.