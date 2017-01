A tökéletes gardrób titka

Az év eleje remek alkalom arra, hogy új célokat tűzzünk ki magunk elé, változtassunk az életünkön, és nem utolsó sorban felfrissítsük ruhatárunkat! Biztosan te is gondolkodtál már azon, mi a titka a mindig stílusos megjelenésű embereknek. A fashiondays.hu stylistjai segítenek kialakítani a tökéletes gardróbot, hogy te is könnyedén megtaláld minden alkalomra a megfelelő öltözéket. Jó hír, hogy ez nem pénzkérdés, a titok nyitja csupán a megfelelő alapdarabokra épített ruhatár!



Az év eleji leárazások éppen kapóra jönnek, hogy beruházz a múló divattrendeken átívelő, évszaktól és szezontól független, minőségi alapdarabokra. Most összegyűjtöttük a legfontosabbakat, melyek egyetlen divatrajongó gardróbjából sem hiányozhatnak.



Tökéletes farmernadrág



Minden stílusos ruhatár egy jó farmerrel indul! Bármilyen alkattal is áldott meg a sors, egészen biztosan megtalálod az adottságaidhoz leginkább passzoló fazont. Érdemes töretlenül próbálgatni, figyelni a zsebek és díszek elhelyezkedésére, hogy a kiválasztott farmer valóban az előnyös részeinket emelje ki.



Letisztult, fehér ing



A gardrób jolly joker darabja! Válassz letisztult, minimalista fazont, amit bátran párosíthatsz elegáns szövetnadrággal, szaggatott farmerrel vagy akár egy flitteres miniszoknyával. Igazi divatkaméleon, ami mindig más és más arcát mutatja majd.



Nőies blézer



Minden nő gardróbjában kell, hogy legyen egy jól szabott blézer, mert időnként adódnak olyan alkalmak, melyek elegánsabb megjelenést követelnek. Ilyen lehet egy állásinterjú, egy fontos megbeszélés vagy egy színházi est.



Bőrdzseki



Ha kedveled a sportos, vagány megjelenést, akkor az átmeneti időszakok nagy sztárja, a bőrdzseki sem hiányozhat a gardróbodból, melyből a divatportál számos variációt kínál. Tökéletes befektetés, amit gyakorlatilag bármivel kombinálhatsz, biztosan szexi lesz a végeredmény.



Tornacipő



Még a tűsarok-rajongók cipősszekrényében is elkél egy tornacipő, hiszen sokszor a kényelem és a praktikusság a legfontosabb szempont. A legideálisabb darab városnézéshez, shoppingtúrákhoz, vezetéshez, vagy ahhoz, hogy gyorsan leugorj a közeli boltba vacsiért.



Közepes méretű táska



Elsőre vonzónak tűnnek a nagyméretű táskák, mert csodával határos módon az ebédedtől kezdve a laptopodig mindent el tudsz rejteni bennük. De hidd el, sokkal praktikusabb a mindennapokra egy közepes méretű táska, amibe nem pakolsz bele minden felesleges dolgot, így nem mellesleg a vállaid sem szakadnak le és a megjelenésed is összeszedettebb lesz.



Nagyméretű sál vagy kendő



Ez a kiegészítő ügyes kezekben igazi átváltozóművész. Lehet puha és praktikus nyakmelegítő, egy üde színfolt a kabátodon, nyári estéken lazán a válladra teheted, strandkendőként is megállja a helyét, sőt a bohém stílus kedvelői a fejükre is tekerhetik turbánként. Mindenképpen olyat válassz, melynek színe és mintája a ruhatárad több darabjához is illik.



Gardróbátalakításra fel!