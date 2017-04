A The Medley's a Kuplungban mutatja be a Nagykörutat

2017. április 20-át érdemes mindenek megjegyeznie, hiszen ezen a jeles napon mutatja be új, és egyben első nagylemezét a Kuplungban a The Medley’s.A Nagykörút egy igazi urbánus rock album, és minden tekintetben a fővároshoz köthető.A közelmúltban kiadott single, amely a Hop On Hop Off címet viseli, egy reggae-vel kevert vidám nóta, ami a budapesti flasztert veri vissza. És ilyen az album is!The Medley’s lemezbemutató 2017. április 20., csütörtök, Kuplung (1061, Budapest Király utca 46.)Vendég: Mocsok 1 KölykökBelépés ingyenes!!!