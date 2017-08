A tét a túlélés, valamint 20 millió forint! - Nemsokára indul a Survivor

Már csak néhány hét és kezdetét veszi a világ egyik legnépszerűbb túlélő show-ja, a Survivor, ahol hősök születnek.



Az eddig közel ötven országban műsorra tűzött show Amerikában már több, mint harminc évadon van túl, de a számtalan nemzetközi televíziós díjjal büszkélkedő produkció Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Olaszországban, Norvégiában és Svédországban is bőven tíz évad felett jár.



A Survivor alapszabályai szinte minden országban ugyanazok. Rátermett, kalandvágyó nőknek és férfiaknak nomád körülmények között kell kitartani a végsőkig egy egzotikus, szinte érintetlen trópusi szigeten. Küzdelmüket számos kihívás – fizikai és taktikai egyaránt - könnyíti vagy épp nehezíti.



A világ egyik legizgalmasabb realityjében a túlélés a kulcs; túlélni egy távoli szigeten, egy közösségben, megvívva a saját, egyéni harcokat is egészen az utolsó összecsapásig, amely során kiderül, ki az igazi túlélő, vagyis a győztes.



A hazai közönség Istenes Bence vezetésével követheti majd nyomon a Fülöp-szigeteki, megannyi embertpróbáló kihívást. Augusztus 28-tól minden hétköznap, 19:00-tól Survivor, ahol a tét ezúttal is a túlélés, valamint 20 millió forint!